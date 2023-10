Verstappen: Ha csak ezt nézzük, én még újonc vagyok Hamiltonhoz képest

Ha csak a végeredményt nézzük, azt gondolhatnánk, ez is ugyanolyan hétvége volt, mint a többi. Max Verstappen (Red Bull) a sprintfutam után az Egyesült Államok Nagydíján is diadalmaskodott. De míg a háromszoros vb-győztes holland pilóta szombaton valóban simán nyert, vasárnap fékproblémák hátráltatták, ráadásul kihívója is akadt a versenyen Lewis Hamilton (Mercedes) személyében. A hétszeres világbajnok egészen a célvonalig kergette a riválisát, és bár csak második lett, nem csüggedt, inkább felvillanyozta a Mercedes hatalmas előrelépése. Sőt, később az sem törte le, hogy az autója padlólemezének szabálytalansága miatt kizárták, ezzel az összes, vasárnap szerzett pontja elveszett. Ugyanígy járt Charles Leclerc (Ferrari) is, akinek a hatodik helye ugrott emiatt. Így sorrendben a hatodik helyről rajtoló Verstappené, Lando Norrisé (McLaren) és Carlos Sainzé (Ferrari) lett a három dobogós hely.

Max Verstappen már ötven győzelemnél jár az F1-ben Fotó: EPA/Shawn Thew

– Jó verseny volt – kezdte értékelését Verstappen. – A többiek közelebb voltak hozzánk, mint más futamokon. Ettől persze izgalmasabb lesz a verseny, és az embernek a lehető legjobbját kell nyújtania. De én közben nem voltam felhőtlenül boldog, mert végig fékproblémákkal küzdöttem, ami az önbizalmamnak nem tett jót.

Az viszont alighanem igen, hogy vasárnap ötvenre növelte a Formula–1-es futamgyőzelmei számát. Ilyen magasságokban a holland előtt csak Hamilton (103), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) és Alain Prost (51) járt. – Természetesen ez egy fantasztikus eredmény, de ha csak a számokat nézzük, még újoncnak számítok Lewishoz képest – viccelődött a Red Bull versenyzője.

Norris féltávig vezetett Austinban, ennek ellenére sem csalódott, hogy pályafutása első sikerére továbbra is várnia kell. – Amikor én álltam az élen, az irányításom alatt tudtam tartani mindent, de ez nem volt elég. Ugyanakkor örülök, mert jó versenyem volt. Előre tudtuk, hogy a gumikopás gondot okoz majd nekünk. Megpróbáltam harcolni a többiekkel, de nem voltak jó állapotban az abroncsaim. Talán ha kicsit hűvösebb a pálya, az jobban feküdt volna nekünk… De a dobogós hely jobb eredmény, mint amire számítottunk, szóval boldog vagyok – fogalmazott a brit pilóta.

Borítókép: Lewis Hamilton (balra) és Max Verstappen Austinban (Fotó: EPA/Shawn Thew)