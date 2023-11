Az esemény délután két órakor kezdődik az Öreg-tó partján felállított sátorban. Hozzáfűzik, hogy Suhajda Szilárd az elmúlt három évben rendszeres vendége volt az eseménynek, Csonka Péter, a Vadlúd Sokadalom szervezője a portálnak arról beszélt, hogy még a tragikusan végződő expedíció közben is tartották a kapcsolatot. A profi hegymászó még az alaptáborból is felhívta őket, mesélt az élményeiről, a mászásról, és elküldte neki a madaras észleléseit is.