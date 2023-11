Romelu Lukaku mesternégyesével lett csoportelső Belgium

Az A-csoportban a két továbbjutó kiléte már korábban eldőlt, viszont az utolsó fordulóra maradt a döntés, hogy Spanyolország vagy Skócia végez az első helyen. Grúzia sokáig jól tartotta magát a spanyolok otthonában, a kezdeti gyors gólváltást követően az 55. percig 1-1 volt az eredmény, ám akkor a házigazdák megrázták magukat, és 3-1-re nyertek. Ezzel meg is lett nekik a csoportelsőség, a skótok akkor is másodikok lennének, ha nyertek volna a sérült Erling Haalandot nélkülöző norvégok ellen. Így az sem számított, hogy 3-3-ra végeztek, Norvégia pedig a vigaszágon sem juthat ki az Európa-bajnokságra.

A spanyolok a második félidőben döntötték el a meccset Fotó: Europress/AFP/ Cesar Manso

Romelu Lukaku és Cristiano Ronaldo tíz-tíz góllal vezette az Eb-selejtező góllövőlistáját az utolsó forduló előtt, a szombaton triplázó Kylian Mbappé kilenccel követte őket, és a belga csatár nem nagy, hanem hatalmas lépést tett a gólkirályi cím felé. Lukaku ugyanis az első félidőben négyszer talált be Azerbajdzsán hálójába, volt közöttük szép fejes, nagy lövés, a vendégeknek esélyük sem volt a pontszerzésre. Különösen úgy, hogy a magyar Bogár Gergő 1-0-ás állásnál kiállította az egyik játékosukat, a belgák pedig a szünet után rátettek még egy gólt, és ezzel az 5-0-ás sikerrel a csoport élén végeztek, a másik továbbjutó a vasárnap szabadnapos Ausztria.

Lukaku egyik gólja Fotó: Europress/AFP/Virgine Lefour

A J csoportban már korábban eldőlt minden lényeges kérdés, azaz Portugália elsőként, Szlovákia pedig a második helyen jutott ki a jövő évi kontinenstornára. Jobb híján arra maradhattunk kíváncsiak, hogy a portugálok százszázalékos mérleggel fejezik-e be a selejtezőket, amire Izland ellen hazai pályán jó esély nyílt, és így is lett, Cristiano Ronaldóék 2-0-ra nyertek. Szépen zártak az ötödik kalapból sorsolt, mégis továbbjutott szlovákik is, akik Bosznia-Hercegovinában győztek 2-1-re.

A házigazda németek mellett a selejtezőből már 16 válogatott biztosította helyét a jövő évi, 24 csapatos labdarúgó Európa-bajnokságon, amelyre június 14. és július 14. között kerül sor. A 2024-es labdarúgó Eb biztos résztvevői: Németország (házigazdaként), MAGYARORSZÁG (G csoportból), Spanyolország (A), Skócia (A), Franciaország (B), Hollandia (B), Anglia (C), Törökország (D), Albánia (E), Belgium (F), Ausztria (F), Szerbia (G), Dánia (H), Románia (I), Svájc (I), Portugália (J), Szlovákia (J).

A csoport Spanyolország–Grúzia 3-1, gólszerzők: Le Normand (4.), Ferran Torres (55.), Locsosvili (72. – öngól), illetve Kvarachelia (10.) Skócia–Norvégia 3-3, gólszerzők: McGinn (13. – 11-esből), Östingard (33. – öngól), Armstrong (59.). ill. Dönnum (3.), Strand Larsen (20.), Elyounoussi (86.) a csoport végeredménye: 1. Spanyolország 21, 2. Skócia 17, 3. Norvégia 11, 4. Grúzia 8, 5. Ciprus 0. F csoport Belgium–Azerbajdzsán 5-0, gólszerzők: R. Lukaku (17., 26., 30., 37.), Trossard (90.), kiállítva: Israfilov (24., Azerbajdzsán) Svédország–Észtország 2-0, gólszerzők: Claesson (22.), Forsberg (55.) a csoport végeredménye: 1. Belgium 20, 2. Ausztria 19, 3. Svédország 10, 4. Azerbajdzsán 7, 5. Észtország 1. J csoport Portugália–Izland 2-0, gólszerzők: Fernandes (37.), Horta (66.) Bosznia-Hercegovina–Szlovákia 1-2, gólszerzők: Hrosovsky (49. - öngól), ill. Bozeník (52.), Satka (71.), kiállítva: Gojkovic (Bosznia-Hercegovina, 63.) Liechtenstein–Luxemburg 0-1, gólszerzők: Rodrigues (69.), kiállítva: Sinani (Luxemburg, 5.) a csoport végeredménye: 1. Portugália 30, 2. Szlovákia 22, 3. Luxemburg 17, 4. Izland 10, 5. Bosznia-Hercegovina 9, 6. Liechtenstein 0

Borítókép: Lukaku nem vesztegette az idejét, a szünetben négy gólnál tartott (Fotó: Europress/AFP/Virgnie Lefour)