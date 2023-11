Sokkoló videó, így még nem járt pórul futballpályára rohanó huligán

A Celtic rendbontó szurkolóját a steward a betonra lökte rá

Ám a meccs végjátékában történt más is. Egy hazai szurkoló berohant a játéktérre, átszaladt a pályán és önszántából el is hagyta volna, de amikor vissza akart mászni a lelátóra, a biztonsági személyzet egyik tagja úgy meglökte hátulról, hogy szaltózva hagyta el a pályát. Ijesztő az esetről készül videó, a huligán a nyakát is szeghette volna. A Scottish Sun beszámolója kiemeli, hogy a steward a betonra lökte rá. (A meccsen egyébként háromszor is beszaladtak a szurkolók a pályára, a biztonságiak már nagyon idegesek lehettek.) A lap arról is ír, hogy a drukker imbolyogva hagyta el a helyszínt, később a folyosón is szédelgett, kisebb agyrázkódást kaphatott.

Mindenesetre van olyan oldal, ahol – mivel nem történt tragédia – a The Benny Hill Show aláfestő zenéjével osztják meg a történetet, és akár a szilveszteri összeállításokba is bekerülhet.

Pitch invader at Celtic v Aberdeen last weekend 😭🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/CtfEloc1jO — Football Fights (@footbalIfights) November 14, 2023

Brendan Rodgers, a Celtic vezetőedzője pedig kéri csapata szurkolóit, hogy ne rohangáljanak be a pályára, tanúsítsanak tiszteletet.

