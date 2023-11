Szerbiában a Fradi: kötelező a győzelem a fiatalok ellen

– Nem csak arra kellene várnia, hogy kiszolgálják, Pesicsnek tevékenyebben illene részt vennie a mezőnymunkában – véli Rab Tibor.

Pesics mindenesetre leszögezte: a hazai 3-1-es győzelem után idegenben is góllal járulna hozzá a Fradi sikeréhez.

Kivívhatja a továbbjutást Szerbiában a Fradi?

Bár Dejan Sztankovics is kiemelte, hogy a továbblépés érdekében nyernie kell a Ferencvárosnak a Csukaricski ellen, matematikailag ebben a fordulóban még nem dőlhet el, hogy a Fradi nemzetközi szereplése tavasszal is folytatódik.

Az FTC eredményének értéke nagyban függ attól, hogy mi történik a másik pályán, Olaszországban a Fiorentina és a Genk meccsén. Ha a firenzeiek ott nyernek, az utolsó fordulóban lehet olyan eredmény, ami a Fiorentinának és a Ferencvárosnak is kedvező lenne. Ha viszont a Genk pontot szerez Firenzében, akkor az FTC szerbiai sikerrel akár a csoport élére is léphet, viszont igazi élet-halál meccsre készülhet majd a hatodik fordulóban, hazai pályán az olaszok ellen.

Ami viszont a Ferencvároson áll, azt meg kell tennie, azaz meg kell szereznie a három pontot. Ha már a hazai, Csukaricski elleni mérkőzést is kötelező győzelemként vezettük fel, ez a visszavágóra fokozottan igaz. Igor Matics ugyanis a szinte biztos kiesés tudatában közölte: a jövő embereinek, azaz a fiataloknak ad lehetőséget, lesz olyan szerb játékos is, aki most, tinédzserekkel teli csikócsapatban mutatkozik be a nemzetközi porondon.