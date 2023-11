Verstappen kifakadt, úgy érzi, most csak bohóc a száguldó cirkuszban + videó

– A Formula–1 és az ikonikus Las Vegas, a motorsport csúcsa, a sebesség és a csillogás tökéletes házassága – Greg Maffei, az F1-et birtokló Liberty Media vezérigazgatója tavaly márciusban így konferálta fel a döntést, hogy a 2023-as versenynaptárba 41 év szünet után visszatér a földkerekség legnagyobb szórakoztatóipari központja. Ahol amúgy korábban csak kétszer, 1981-ben és 1982-ben rendeztek Formula–1-es futamot, akkor nem vált be az ötlet. Az annak idején a Caesar’s Palace kaszinó parkolójában kialakított pálya a valaha volt egyik legrosszabb lett, közönség pedig alig volt.

Las Vegas elkápráztatja a Formula–1 miatt érkezett érdeklődőket is (Forrás: X/Autosport)

Ám ma már az amerikaiak kezében van az F1, és ők tudják, mi kell a népnek. Maffei a hét elején már azt jelenthette be, hogy a Las Vegas-i Nagydíj hozzávetőleg 1,7 milliárd dollár bevételt hoz a térségbe, több mint százezren érkeznek a városba, szerdától vasárnapig tart a buli, ami Las Vegas-i mércével is grandiózus lesz. És ez így is indult, szerdán több tízezer néző előtt többek között Kylie Minogue és John Legend fellépésével.

A Las Vegas-i Nagydíjra a legdrágább belépő ötmillió dollárba kerül

A világbajnokság utolsó előtti állomásán a Liberty 315 ezer nézővel számol a három nap alatt, ami teljes telt házat jelent a fény, pompa és kaszinók városában. És egy döbbenetes szám: a legdrágább belépő ötmillió dollárba (1,75 milliárd forint) kerül. Ez az úgynevezett „Uralkodói Csomag” öt éjszakára szól, s aki kifizeti ezt a belépőt, azt a Nobu Sky Villában szállásolják el egy csaknem 1000 négyzetméteres lakosztályban, amelyhez egy 400 négyzetméteres terasz is tartozik. A kifizetett összegért cserébe tizenkét VIP-belépő jár az F1-es hétvégére, valamint Rolls Royce-sofőrszolgálat.

Különleges a hét vége menetrendje is. Az 1985-ös Dél-afrikai Nagydíj, azaz 38 év óta először kerül sor világbajnoki futamra szombat este. A verseny Las Vegas-i idő szerint 22 órakor rajtol – magyar idő szerint vasárnap reggel 7 órakor. A futam 50 körös lesz, egy kör 6,201 kilométer távú és 17 kanyar van a pályán, amelynek egyik fénypontja a Las Vegas Boulevard-on áthaladó, 1,9 kilométer hosszú egyenes, amelyen akár 340 kilométer/órás csúcssebességet is elérhetnek a pilóták. Szerepet kap a Las Vegas Sphere, a 150 méter magas gömb is, amely a világ legnagyobb LED-kijelzőjeként is funkcionál, most ez lesz az első számú kivetítő, amelyen a fél belvárosból követni lehet majd az eseményeket.

A biztonsági autó már tesztelte a pályát:

The @MercedesAMG Safety Car sends it down the Las Vegas Strip for the first time 🤩#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/UqcerilLnt — Formula 1 (@F1) November 16, 2023

A pilótákat megosztja az óriási felhajtás, és Max Verstappen nem titkolja, neki egyáltalán volt ínyére, amikor szerdán a pilótákat egy mozgó platformon emelték fel csapatonként a közönség elé. A Red Bull holland sztárja szerint a Formula–1 99 százalékban a show és a szórakoztatás miatt érkezett Las Vegasban, a sportnak ebben csak egy százaléknyi szerep jut.

– Két oldalról nézhetjük a dolgot: az üzlet és a sport oldaláról. Megértem az üzleti oldalt is, de én inkább a sport, a versenyzés oldaláról nézném – mondta Verstappen, aki úgy fogalmazott, hogy a szerdai parádén bohócnak érezte magát.

Alonso megengedőbb, mint Verstappen

S ez nem generációs kérdés, hiszen a 42 éves, kétszeres világbajnok Fernando Alonso megengedőbb.

– Ez a hely és ez a befektetés másfajta megközelítést és show-műsort érdemel. Ezért a műsorért én is kész vagyok többet nyújtani – jelentette ki az Aston Martin pilótája, de hozzáfűzte, hogy a médiakötelezettségeit azért kicsit túlzottnak tartja…

A Las Vegas-i Nagydíj programja magyar idő szerint pénteken 5.30 órakor kezdődik az első szabadedzéssel, a másodikra 9 órától kerül sor. A harmadik szabadedzést szombaton 5.30-kor, az időmérő edzést pedig 9 órakor rendezik, s miként említettük, a futam vasárnap reggel 7-kor rajtol.

A szerdai megnyitó a YouTube-on megtekinthető:

Borítókép: Las Vegasban igazán lenyűgöző a látványvilág (Forrás: X/Formula 1)