A kézilabda-válogatott játékosa ott edz, ahol majdnem elvesztette a látását

– Az év elején éppen a világbajnokságra készült a válogatottal Telkiben a világbajnokságra. Ekkor sérült meg, a látása is veszélybe került. Most a helyszín ismét Telki. Ki tudja kapcsolni azt, ami januárban történt?

– Nincsen más választásom. A látásom sajnos nem százszázalékos, de ez nem zavar a játékban, és elfogadtam, hogy a pályán kívül is együtt kell élnem ezzel. A védőszemüveg segít, egyfajta biztonságot ad. A baleset január harmadikán történt, az időpont belém rögzült.

Juhász Ádám a nyakában a védőszemüveggel. Fotó: MKSZ/Cseh Peter

– Nem csodálom.

– Én sem, aznap kezdődött a válogatott felkészülése, és már az első napon megtörtént a baj. De újra itt vagyok, és ez a lényeg.

Borzasztó nehéz volt mentálisan feldolgozni azt az időszakot, azt a négy hónapot, amikor nem lehetett tudni, hogy mi lesz a látásommal. Viszonylag könnyen megúsztam, a szemüveghasználat a lelkem megnyugtatására szolgál, nem történhet semmi probléma.

– Januárban Németországban az Eb-n sem lehet gond. Az olimpiai selejtezős részvételt már kiharcolta a csapat a vb-n. Ez felszabadító érzés?

– Igen, de a magyar válogatotton ennek ellenére minden meccsen ott van a nyomás, hogy győztesen hagyja el a pályát. Őszintén szólva én nem hiszem, hogy az olimpiai selejtezős részvétel oly nagyon megkönnyítené a helyzetünket, ha győztes meccseket akarunk játszani az Eb-n.

Már a 2017-es vb-n is játszott a válogatottban. Fotó: AFP/Sebastien Nogier

– Ilyen erősnek tartja a csoportot?

– Nagyon nehéz csoportba kerültünk. Montenegró feltörekvő, ígéretes csapat, amely képes megnehezíteni az aktuális ellenfél, akár a nálunk erősebb válogatottak életét is. A következő meccsünk a velünk közel azonos képességű Szerbia, majd Izland ellen lesz.

– Cél a középdöntő? A háromból két ellenfelet kellene ehhez megelőzni.

– A csoportból való továbbjutással lennék elégedett, jó lenne eljutni a középdöntőbe, Kölnbe. De nem tekintgetünk annyira előre, mindig a következő mérkőzés lesz a célkeresztben. Eddig is ennek köszönhettük a sikereinket.

– És talán Mikler Rolandnak is, a csapatkapitány kapus sok meccset hozott a válogatottnak világversenyeken, de ő most nem lesz ott a vb-n. Hogy érinti ez a kerettagokat?

– Mikler hiányozni fog, a fiatalabb kapusoknak megadatik a lehetőség, hogy bizonyítsák a rátermettségüket. A pályán és a pályán kívül és Bodó Ricsi igazi hangadó. Ők helyettesítik majd Miklert.