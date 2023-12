Nem csak Milák hiányzik a romániai Eb-ről, világbajnokunk inkább Győrben úszik

Az olimpiai bajnok sorsa továbbra is bizonytalan, jelenleg csak annyi biztos, hogy a rövidpályás Eb-n sem indul, na meg az, hogy Sós Csaba szövetségi kapitánynak a telefont sem veszi fel. A lapunknak nemrég nagyinterjút adó rövidpályás világ- és Európa-bajnok Bernek Péter meggyőződéssel állította, hogy ha Milák legkésőbb januárban beleáll a munkába, neki nem jelenthet gondot a jövő évi párizsi olimpia.

Továbbra sem tudni, hogy Milák Kristóf mikor úszik újra Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Milák mellett a magyar válogatott legnagyobb hiányzója. Az idén 200 háton Fukuokában világbajnok úszó az Egyesült Államokban készül Bob Bowman csapatában, és a múlt héten kiválóan szerepelt az amerikai US Openen, amelyen 100 és 200 háton is nyert, 200 vegyesen meg második lett. Kós döntése érthető, hogy nem töri meg az amerikai felkészülését a hazautazással az Eb miatt, s ugyanebből az okból nem indul majd a februári dohai vb-n sem – nála a jelek szerint minden a legnagyobb rendben van, neki most csak a jövő évi olimpia számít.

Milák Kristóf nélkül is indul egy magyar világcsúcstartó

Milák és Kós egyaránt érmes volt a legutóbb 2021-ben megrendezett rövidpályás Eb-n, rajtuk kívül akkor még Szabó Szebasztián állt a dobogón. Sőt istenigazából a Kazanyban rendezett viadalon ő volt a legnagyobb sztár, hiszen három számban is aranyérmet szerzett, 50 pillangón ráadásul beállította a világcsúcsot, amelyet jelenleg is tart 21,75 másodperccel. A rövidpályán általában erős Szabó állhat most is a magyar csapat élére, de a három számából csak kettőben kísérli meg a címvédést Otopeniben: 50 gyorson és pillangón, a százat elengedte.

Szabó Szebasztián lehet a magyar csapat vezére a romániai Eb-n Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Papíron lehet keresnivalója még a dobogós helyek környékén a Németh Nándor, Márton Richárd, Kovács Benedek triónak is, ám ők Kóshoz hasonlóan a US Openen versenyeztek nemrég, ők viszont alapvetően itthon készülnek, és most utaznak vissza az Eb-re, így nagy kérdés, hogy a gyors akklimatizáció mennyire hat ki a teljesítményükre a mindössze hatnapos, vasárnapig tartó Eb-n.

Miért fontosabb a vb-győztesnek egy győri verseny, mint az Eb?

A nőknél is lesz két nagy hiányzó, a nagypályán világbajnok és az Európa-bajnok Kettejük közül Kapás a novemberi kerethirdetéskor még szerepelt a névsorban, de végül ő is kihagyja az Eb-t, mert Mihályvári-Farkashoz hasonlóan fontosabb neki a jövő heti Győr Open, amelyen nagy medencében az olimpiai szintidő megúszására törekszenek, mert azt még idén teljesíteni kell ahhoz, hogy jövőre támogatást kaphassanak.