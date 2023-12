A méregdrága jegyárak miatt duzzad a botrány a női kézilabda-vb-n + videó

Harmincezer forintnak megfelelő norvég koronáért kínálták a jegyeket a házigazda, vb-, és Eb-címvédő norvég válogatott Grönland elleni csoportmérkőzésére. Ezek után aligha lepett meg bárkit is, hogy még a világ egyik leggazdagabb országának számító Norvégiában sem tudták eladni az összes belépőt. Egyesek a Manchester City hazai meccseire szóló belépők árát hozták fel elrettentő példaként. – Ez a norvég női kézilabda-válogatott és nem a Manchester City. Ez Stavanger és nem az Ethiad Aréna – hangzottak el megjegyzések arra az Origó tudósítója szerint, hogy a Premier League meccseinek jegyáraival vetekszenek a stavangeri belépők árai.

Vámos Petra és a magyar válogatott sem váltott ki túlzottan komoly érdeklődést a szurkolókból Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

A stavangeri csarnokban a legrosszabb helyeken lévő székekért is 400 norvég koronát kértek, amit szintén botrányosnak tartanak. A norvég szövetség kommunikációs igazgatója, Lars Hojem Kvam próbálta védeni a védhetetlent. – Ez a legnépszerűbb csapatsport Norvégiában. A miénk a világ egyik legjobb csapata, aki ezt látni akarja, annak ki kell fizetni az árat – mondta a kommunikációs szakember. Hozzátette, hogy a norvég szövetségnek akkor is 40 millió koronába került a rendezés, hogy nem egyedül, hanem társrendezőként szállt be a buliba.

A balhé közben egyre nőtt. A csoportmérkőzések után a norvég csapat Trondheimbe költözik a vb újabb szakaszára. Itt annyira gyengén alakultak a jegyeladások, hogy a szövetség azonnali árcsökkentést rendelt el.

De ezzel még nem ért véget a sztori. A norvég emberek azt sem értik, mi van azokkal a jegyekkel, amiket a szervezőknek át kellett adni az IHF részére. Ezeket a belépőket aztán a nemzetközi szövetség átadja a szponzorainak, ám ezek a cégek gyakran nem élnek a lehetőséggel és nem küldenek ki a meccsekre senkit. Így aztán a lelátón sok az üres hely. Így volt ez a Norvégia–Grönland mérkőzésen. A DNB Aréna 4200 néző befogadására alkalmas. A jelentések szerint a meccsre 500 jegyet nem tudtak eladni, a hivatalos nézőszám mégis csak 3345 volt.