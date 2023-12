Roger Federer is járt már úgy pórul, mint most az Inter-legenda

Az Origó vette észre a videót, amelyen Javier Zanetti gondba került. Az Internazionale alelnöke a felvétel alapján valószínűleg az utolsó pillanatban érkezett meg a Bajnokok Ligája-sorsolás termébe, de nem volt nála a megfelelő kártya, ezért a biztonsági személyzet tagja nem akarta beengedni. Javier Zanetti évek óta rendszeres résztvevője ezeknek az eseményeknek az Inter vezetőségi tagjaként, 2010-ben pedig a milánói klub csapatkapitányaként emelhette magasba a Bajnokok Ligája-trófeát, mégsem volt egyértelmű, hogy beengedik a BL-sorsolásra. Más kiváló sportoló is járt már hasonlóan: a svájci teniszlegenda, Roger Federer az Australian Open helyszínén és Wimbledonban is ütközött már ilyen problémába.

Roger Federer a mai napig rajongással fogadott vendég a teniszeseményeken (Fotó: X/Laver Cup)

Az Australian Open biztonsági személyzetének egyik tagja még akkor állt Federer útjába, amikor aktív játékos volt. Igaz, Melbourne-ben Rafael Nadal is járt így.

Roger Federer meghökkentő esete Wimbledonban

Federer később elmesélt egy esetet is, hogy Wimbledonba nem akarták beengedni a tagsági kártyája hiányában, hiába nyerte meg nyolc alkalommal is az ikonikus tornát. A svájci végül egy másik bejáraton, néhány rajongójának köszönhetően jutott be a világ leghíresebb teniszklubjába.