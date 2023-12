Szoboszlai, Zalánki vagy Kós lehet az Év sportolója a legizgalmasabb kategóriában

Az MSÚSZ decemberben ismertetette a tízes toplistákat, ezek szűkültek most három főre a sportújságírók szavazatai alapján. Mint azt Szöllősi Görgy elárulta, rekordszámú szavazat érkezett idén, az MSÚSZ 790 szavazásra jogosult tagja közül 471-en adták le a voksukat – a korábbi csúcs a 2019-es 439 szavazat volt.

Legutóbb volt az Év sportolója a férfiaknál. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Idén is öt kategóriában – az Év férfi sportolója, az Év női sportolója, az Év edzője, az Év csapata (egyéni sportágak csapatversenye), az Év csapata (hagyományos csapatsportágak) – szavazhattak a sportújságírók egészen a bejelentés kezdetéig, tehát csütörtökön 11 óráig.

A szavazáson látszott, hogy a jövő évi Európa-bajnokságra csoportgyőztesként kijutott férfilabdarúgó-válogatott, a fukuokai világbajnokságon aranyérmes férfivízilabda-válogatott és a Bajnokok Ligája-döntős Ferencváros női kézilabdacsapata vitte a prímet, hiszen egyrészt az Év csapata (hagyományos csapatsportágak) kategóriában ez a hármas került be a legjobbak közé, másrészt az Év edzői között is az ezeket vezető Elek Gábor trió lett döntős.

Szoboszlai, Zalánki vagy

A legizgalmasabb kategória ezúttal a férfi sportolóké volt, és ott is viszhangzottak az előbb említett sikerek, hiszen a futballválogatott vezére, az idén 70 millió euróért a Liverpoolba igazolt mellett a világbajnok vízilabdázók vezére, az idén BL-győztes is bekerült a top háromba, őt egyébként idén a világ legjobbjának is megválasztották a sportágában. A kategória harmadik döntőse sem ért el kisebb sikereket, hiszen az úszó Kós Hubert világbajnok volt 200 háton Fukuokában.

A kategória izgalmait mutatja, hogy például a párbajtőrvívő Koch Máté, aki egyéniben világbajnok, csapatban Európa-bajnok volt idén, aki kosárlabdában Euroliga-győztes lett a Real Madriddal, vagy éppen a két világbajnok birkózónk, Losonczi Dávid és Muszukajev Iszmail is kiszorult a top háromból.

A most kihirdetett hármasok közül a győztesek kilétére a 66. M4 Sport – Az Év sportolója gálán derül majd fény, amelyet január 8-án, hétfőn a budapesti Operaházban rendeznek meg. Mint kiderült, Fabio Cannavaro, az olasz futball világbajnok és aranylabdás védőlegendája lesz az egyik sztárvendég.

A 66. M4 Sport – Az Év sportolója gála döntősei:

Az Év férfi sportolója

Kós Hubert (úszó, világbajnok 200 m háton)

Szoboszlai Dominik (labdarúgó, a Liverpool alapembere, a magyar válogatott csapatkapitánya)

Zalánki Gergő (vízilabdázó, világbajnok, a torna MVP-je, BL- és Szuperkupa-győztes)

Az Év női sportolója

Érdi Mária (vitorlázó, világbajnok olimpiai kategóriában, az ILCA-ben)

Krizsán Xénia (hétpróbázó, világbajnoki negyedik)

(kerékpáros, szakaszgyőztes a női Giro d'Italián, U23-as világbajnok)

Az Év edzője

Elek Gábor (kézilabda, az FTC női csapatának korábbi vezetőedzője)

Marco Rossi (labdarúgás, a férfiválogatott szövetségi kapitánya)

Varga Zsolt (a férfivízilabda-válogatott szövetségi kapitánya)

Az Év csapata (egyéni sportágak csapatversenye)

Férfi kardválogatott (Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, világbajnok)

Női kardválogatott (Battai Sugár, Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca, világbajnok)

Vitorlázó-válogatott (Berecz Zsombor, Adorján Csaba, Bakóczy Róbert, Goszleth Marcell, Gyapjas Zsombor, Huber Lél, Lillik Ákos, Majthényi Szabolcs, Németh Áron, Németh Domonkos, Takácsy Levente, Tomai Balázs, Varjas Sándor, a Star Sailors League Gold Cup győztese)

Az Év csapata (hagyományos csapatsportágak)

A Ferencváros női kézilabdacsapata (Bajnokok Ligája-döntős, Magyar Kupa-győztes)

Férfilabdarúgó-válogatott (selejtezős csoportelsőként Eb-résztvevő)

Férfivízilabda-válogatott (világbajnok)

Borítókép: Csoportkép az előző évi M4 Sport – Év sportolója gála végén a Magyar Állami Operaházban 2023. január 9-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)