A nagy elődök nyomába léptek, elismerésben részesültek világbajnokaink

A vizes sportágak pantheonjának is tekinthető Hajós-aula újabb márványtáblával bővült: az olimpiai és világbajnoki címeket nyerő vízilabdázók (és úszók, valamint öttusázók) neveit megörökítő falakra a fukuokai győztesek is felkerültek. Mint az a Magyar Vízilabda-szövetség hírleveléből kiderül, a csodás emlékeket nem csupán így örökítették meg: a karácsonyi könyvpiac slágerének ígérkezik az 1973, 2003 és 2013 után az idén ismét a világ tetejére érő együttes csúcsig vezető útjáról szóló, A negyedik arany című, rengeteg fotót és több, rendkívül érdekes interjút tartalmazó kötet.

szövetségi kapitány és stábja a játékosokkal együtt ugyanakkor már a sosem látott kihívásokra koncentrálnak, hiszen 2024-ben előbb másfél hónapon belül lesz Európa-bajnokság, majd világbajnokság, júliusban pedig következik az olimpia.

E nagy menetre tökéletes felkészülési alkalmat kínál a hétfőtől csütörtökig zajló E.ON-kupa, amelyre két vb-elődöntős együttes, a spanyol és a szerb, valamint két komoly középcsapat, a német és a román gárda érkezik.

Varga Zsolt szövetségi kapitány arról beszélt, hogy az E.ON-kupán elsősorban a jövőt építi, azaz az Európa-bajnokságon szereplő, fiatalabb csapatba kiszemelt játékosokat teszteli majd. – Nagyon komoly stratégiát kell kidolgoznom és felépítenem, hogy miként tudunk eredményesek lenni ezek a világversenyeken. Az Eb-re például több játékost fogok beválogatni a júniusban junior-világbajnokságot nyert csapatból, hogy ezek a fiúk megtapasztalják, mit jelent egy felnőttvilágverseny terhelése, hogy ilyen éles helyzetben mérettessenek meg. Eközben a többiek is komoly felkészülést végeznek itthon, hogy a lehető legjobb formában kezdhessék meg a világbajnokságot – ugyanakkor itt már olyan elemeket is beépítünk, amelyek az olimpia előtti, a szokottnál talán rövidebb nyári felkészülést is szolgálják.

Az E.ON-kupa programja Magyarország–Spanyolország december 18., hétfő, 17.30 Magyarország–Románia december 19., kedd, 17.30 Magyarország–Szerbia december 20., szerda, 20.00 Magyarország–Németország december 21., csütörtök, 19.00

Borítókép: Az aranyérmes magyar válogatott játékosai a férfi vízilabdatorna döntőjében játszott Magyarország–Görögország mérkőzés eredményhirdetésén a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 29-én. A magyar válogatott ötméteresek után 14-13-ra győzött a görög csapat ellen (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)