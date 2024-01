Dárdai Pál régóta dédelgetett álma újra szertefoszlott

korábban többször beszélt arról, hogy az egyik legnagyobb álma főszereplőként, nem pedig nézőként részt venni a Német Kupa döntőjében, amelyet 1985 óta mindig a berlini Olimpiai Stadionban, a Hertha otthonában rendeznek meg, ám azóta a klub profi csapata egyszer sem jutott el a fináléig. Idén erre lehetett volna esélye a másodosztályú együttesnek, hiszen a negyeddöntőben a Bundesliga II-ben mögötte álló, mindössze 14. helyezett Kaiserslautern ellen hazai pályán reális elvárás volt a továbbjutás. A nagy német klubok közül pedig már a Bayern München, a Dortmund és a Lipcse is kiesett, a Bundesliga élcsapatai közül már csak a Bayer Leverkusen és a Stuttgart van versenyben, amelyek épp egymással találkoznak a legjobb nyolc között.

Dárdai Márton csak egy félidőt játszott a Kaiserslautern ellen. Fotó: Hertha / X

De ezen már felesleges merengeniük a berlinieknek, a Hertha ugyanis fájdalmasan sima vereséget szenvedett a Kaiserslautern ellen. A vendégek már az ötödik percben megszerezték a vezetést, majd hiába volt egy-két erőtlen kísérlet az egyenlítésre Dárdai csapatától, a 38. percben két gólra növelte az előnyét a szinte 100 százalékos helyzetkihasználással élő Lautern. Dárdai a szünetben felrázta a Herthát, amely több ígéretes helyzetet is kidolgozott, de el is puskázta azokat, így a meccs a 69. percben a harmadik Kaiserslautern-góllal dőlt el végleg egy hazai labdaeladás után.

Dárdai Pál megint a lelátóra szorul a kupadöntőn

A sérülése után visszatérő Fabian Reese hosszabbításban szerzett szépítő gólja már semmire sem volt elég a Herthának.

Dárdai Pál fiai közül a nemrég a magyar válogatottság mellett döntő Dárdai Márton kezdőként csak egy félidőt kapott, apja a szünetben lekapta a pályáról. Dárdai Palkó nem állt be a kispadról, a legifjabb Bence pedig továbbra is sérült.

A Hertha rosszul kezdte 2024-et, a bajnokságban egy döntetlen után az elmúlt hétvégén a Wehen Wiesbaden elleni fiaskó következett, amivel megszakadt a csapat tízmeccses veretlenségi sorozata, most pedig a Német Kupából is kiesett a Dárdai-csapat. Idén is csak a lelátón juthat hely a berlinieknek a fináléban.

A Kaiserslautern tehát ott van az elődöntőben, ahol már a Fortuna Düsseldorf is biztosította a helyét. A másik két negyeddöntőt február hatodikán (Leverkusen-Stuttgart) és hetedikén (Saarbrücken-Mönchengladbach) rendezik.

Borítókép: Dárdai Pál csapata kiesett a Német Kupából (Fotó: Hertha / X)