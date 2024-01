Férfi kézilabda Eb: A magyaroknak a németek miatt sem lesz könnyű

Mi a cél, és kik ellen kellene továbbjutni a csoportból az Eb-n?

A hivatalos cél a legjobb tíz közé kerülés, az olimpiai selejtezőtornán való részvételben reménykedő ellenfelek, Izland, Montenegró és Szerbia jelenléte mellett a csoportból való továbbjutás sem lesz egyszerű. A Montenegró elleni mai kezdés (tv: M4 Sport, 20.30) komoly kihívást tartogat. A korábbi világhírű, Veszprémben is védő kapus, a horvát Vlado Sola csapata a közelmúltban legyőzte az olimpiai bajnok francia válogatottat. Szerbia egyebek mellett egy Bajnokok Ligája- és Európa-liga-győztes kapust, Dejan Miloszavljevet és a korábbi veszprémi Vlagyimir Cuparát delegálja a keretébe. A szerb válogatott tele van BL- és Európa-liga-tapasztalattal rendelkező, az egyénieskedésre hajlamos játékossal, de a spanyol Toni Gerona regnálása óta megtanult csapatként funkcionálni. Izlandot nem kell bemutatni. Az utóbbi hat világversenyt figyelembe véve az idei lesz a negyedik alkalom, hogy már a csoportkörben összekerül a magyar válogatottal. A magdeburgi különítmény Ómar Ingi Magnussonnal, Janus Smarasonnal és a BL Final Four MVP-jével, Gísli Kristjánssonnal borzasztóan erős, és a Bundesligában edződő többi játékost is illik komolyan venni.

A magyar válogatott menetrendje a csoportban: Január 12., péntek, 20:30: Magyarország–Montenegró (tv: M4 Sport) Január 14., vasárnap, 20:30: Magyarország–Szerbia (tv: M4 Sport) Január 16., kedd, 20:30: Magyarország–Izland (tv: M4 Sport)

A három csapatból kettőt kellene megelőzni a C csoportban a középdöntős részvételhez. Amennyiben ez sikerül, akkor az A és a B csoport első két helyezettje, várhatóan az olimpiai bajnok Franciaország és a házigazda Németország mellett Spanyolország és Horvátország csatlakozik a hatfős csoporthoz. Onnan majd az első két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik az ötödik helyért játszhat.

Imre Bence az Eb-n mutatkozik be felnőtt világversenyen. Fotó: Ladóczki Balázs

csapatkapitány viccesen megjegyezte, hogy ha megnyerjük az Eb-t, akkor már nem kell tovább számolgatni és várni a leendő csoportellenfelekre az olimpiai selejtezőn.

A rutinos irányító mondata a fantázia birodalmában értelmezendő, a magyar válogatottól bravúr lenne, ha elérné a kitűzött célt, és az első tíz között zárná az Eb-t. Ez középdöntős részvételt jelent, ezzel már csak az vetekedne, ha addigra zökkenőmentesen működne a vasúti közlekedés Németországban.