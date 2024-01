Győrben nem prioritás a fiatalok szerepeltetése, ezért költhetnek a kispesti kedvencre

Több NB I-es csapat is érdeklődik a 31 éves szerb, Nenad Lukics csatár iránt, aki a kispestieknél első idényében 32 bajnokin 15, második szezonjában 29 NB I-es meccsen 13 gólt szerzett, ezzel a teljesítményével mindkét évben a legjobb három góllövő között végzett. Az más kérdés, hogy a Honvéd így is kiesett az élvonalból.

A Csakfoci úgy tudja, hogy a támadóért zajló versenyt végül nem első osztályú, hanem NB II-es együttes nyerte: Lukics Győrben folytatja karrierjét. Mint ismert, az ETO nem él az MLSZ ajánlásával, így a központi pénzről lemondva nem elsősorban magyar fiatalokkal, hanem légiósokkal szeretné kivívni a feljutást.

Lukics a Honvédtól való távozása után Kínába igazolt, ahol a korábban Huszti Szabolcsot is foglalkoztató Csangcsun Jataj szerződtette. A kínai bajnokság azonban már nem áll annyira stabil anyagi lábakon, mint jó pár évvel ezelőtt, talán ennek is tulajdonítható be, hogy a mindössze nyolc bajnokin szerepet kapó, ezeket egy gólt sem szerző Lukicsnak a kínai bíróságon kellett megküzdenie a fizetéséért. Ezt sikerrel megtette, ezután azonban mindenképp egy olyan európai helyre szeretett volna igazolni, amelyet jól ismer, így kézenfekvő választás számára Magyarország.