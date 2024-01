Sallai Roland volt a Freiburg és a magyar légió legnagyobb hőse

A magyar légió a nyár óta a Premier League-ben képviselteti magát a legmagasabb szinten. és akkor szerződött a Liverpoolhoz, illetve a Bournemouth-hoz, és most vasárnap ez a két csapat éppen egymással csapott össze, ám sajnos nem számolhatunk be honfitársaink teljesítményéről. Egy ideig úgy volt, hogy a január 1-jén megsérült Szoboszlai Dominik talán pályára léphet, ám a héten kiderült, még várni kell a visszatérésére, Kerkez Milos bokájának a meggyógyulásához pedig a hírek szerint még hetekre van szükség. A házigazda Bournemouth és a Liverpool tehát a magyarjai nélkül csapott össze, Szoboszlai csapata idegenben 4-0-ra győzött.

Callum Styles is a magyar légió tagja, rendszeresen játszik a Barnsley-ban (Fotó: Europress/AFP/Pat Scaasi)

Az angol harmadosztályban a tervek szerint Callum Styles két meccsen is szerepelhetett volna, ám csak egy lett belőle. Kedden a Barnsley a magyar válogatott középpályással a kezdőben hazai pályán 2-1-re legyőzte a Carlisle együttesét, az egyik nagymamája révén honosított magyar játékost a 77. percben lecserélték. Szombaton a csapata a Stevenage vendége lett volna – innen került nemrég Hegyi Krisztián Hollandiába –, ám a mérkőzést elhalasztották. S, ha már szóba került: a holland másodosztályban szereplő Den Bosch otthon végzett 0-0-ra a Rodával úgy, hogy a kapuját a magyar U21-es válogatott Hegyi Krisztián védte.

Egy csapatba kerül a légió két tagja

Elmaradt egy magyar érdekeltségű mérkőzés a Bundesligában is, Schäfer András csapata, az Union Berlin a zord időjárás miatt nem utazott el Mainzba. Az RB Leipzig a listavezető Leverkusent fogadta, kétszer is vezetett, ám a hosszabbításban a vendégek kicsikarták a 3-2-es győzelmüket. ezúttal is csak a kispadról szurkolhatott a társainak, a kapuban álló Janis Blaswich mindhárom kapott gólban benne volt, talán a magyar kapus hamarosan lehetőséget kap az edzőjétől. Bár már megkezdte az edzéseket, egyelőre még nem kaphatott helyet a keretben sem, talán a hónap végén már visszatérhet a pályára.

Fotó: IMAGO/Cathrin Mźller/M.i.S.

A német élvonalban sem csapott össze két magyar, de ott legalább egy játszott a kettő közül, mi több, főszerepet is vállalt. Ő aki kezdett a Freiburgban, jól is játszott, a csapata 2-0-ra is vezetett, ám a Szalai Attilát végig a kispadon jegelő Hoffenheim kiegyenlített, majd emberelőnybe is került egy hazai kiállítás miatt. Rá három perccel Sallai Roland megszerezte a Freiburg harmadik, egyben győztes gólját, a 88. percben a szurkolók ovációjának a kíséretében hagyta el a pályát.

A Hoffenheim védelme nem remekelt, ám az már biztos, hogy nem Szalai Attilával erősödik meg, a magyar hátvédnek ugyanis némi túlzással nem is kellett visszautaznia Freiburgból. A Sky Sports német újságírója, a Bundesligát érintő átigazolási hírekben rendre jól értesült Florian Plettenberg adta először hírül, hogy Szalai Attila éppen a Freiburgba szerződik, és a klubok már mindenben megegyeztek egymással, Szalai hat hónapra kerül kölcsönben Freiburgba, Sallai klubjának azonban nem lesz opciója a végleges megvételére. A Freiburgnak azért van szüksége Szalaira, mert öt belső védőjéből három is sérüléssel bajlódik.

Furcsa szituáció volt, ilyenben még nem volt részem – idézte fel a szerződés megkötésének körülményeit Klemens Hartenbach, a Freiburg sportigazgatója a Kickernek. – Attila még a Hoffenheim szerelésében volt, amikor az irodámban aláírta a szerződését, majd öt perccel később már a miénkben feszített a fotók és a bejelentését kísérő videóinterjú elkészítésekor… Mondtam neki, hogy ne helyezzen magára súlyos terhet, hiszen nem az első hét alapján dől el, sikerül-e az idényét pozitív értelemben emlékezetessé tennie.

📍It’s a 6-months-loan without an option to buy! Total agreement between the clubs has been reached. Verbal agreement is done.



Szalai will join @scfreiburg ✔️ https://t.co/eXFAWDElqN — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 20, 2024

A német másodosztályban a Hamburg 2-0-ra nyert a Schalke vendégeként, Németh András a 78. percben állt be a győztes csapatba. A Hertha a Fortuna Düsseldorfot fogadta és 2-2-re végzett vele, Dárdai Márton és Palkó a kispadon kezdett, előbbi az 59., utóbbi a 82. percben állt be. Az olasz második vonalban a Pisa Nagy Ádámot a kispadon felejtve ért el 3-1-es sikert a Lecco otthonában, a magyar középpályás a kevés lehetőség ellenére sem távozna. A Parma végig bevetette Balogh Botondot, és 3-0-s győzelemmel így hozott el három pontot a Sampdoriától. A belga másodosztályban Vancsa Zalán csapatának, a Lommelnek elmaradt a Beerschot VA elleni találkozója. A 19 éves magyar csatár iránt a héten felröppent hír szerint a spanyol élvonalbeli Girona és a holland Sparta Rotterdam is élénken érdeklődik.

Győztes magyar gól Izraelben

Cipruson a hét közben kupafordulót játszottak a nyolc közé jutásért. végigjátszotta az Omoniának az Ipszonasz ellen 3-0-ra megnyert meccsét, majd a vasárnapi bajnokin is ott volt a védelemben a Zakakioku otthonában, a találkozón nem esett gól. Lang Ádám esetleges elszerződése állítólag napirenden van, ám végleges döntés a múlt héten nem született. Az AEK Larnaca a kupában 4-2-re legyőzte az Othellosz Athineu együttesét, Gyurcsó Ádám kezdett, és a 79. percben cserélték le. Az Apollon pénteken bejelentette, hogy a magyar válogatott Varga Kevin távozik a labdarúgócsapattól, a ciprusi klub pénteki közlése szerint a felek közös megegyezéssel bontották fel a szerződést. A közeli Görögországban a második vonalban szereplő Levadiakosz a kupában Gróf Dáviddal a kapuban kapott ki a Niki Volosztól. Volosz élvonalbeli csapata, a Volosz NFC vasárnap délután fogadta bajnoki mérkőzésen a PAOK-ot, Kovács Dániel tartalék kapus volt, a vendégek pedig 2-0-ra nyertek.