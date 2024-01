Vámos Petra nem kellett a Fradinak és a Győrnek, de ő ezt aligha bánja

A sajátos versenynaptár, a szezon közepére beékelt világversenyek miatt a játékoskeretet érintő fontosabb változásokat legkésőbb az év elején nyilvánosságra hozzák az érintett klubok. Persze van olyan egyesület is, mint például a Győr, amely a tavalyi világbajnokság előtt, november közepén nyilvánosságra hozta, hogy a szezon végén nagy valószínűség szerint visszavonuló irányító, Stine Oftedal helyére a dán Kristina Jörgensen érkezik. A másik magyar élcsapat, a Ferencváros 2023 utolsó napján jelentette be, hogy világklasszis irányítót (is) szerződtet a Krim Ljubljanából érkező orosz Darja Dmitrijeva személyében. A Bajnokok Ligája újonca, a DVSC Schaeffler megvárta az új évet, tegnap közölte, hogy a válogatott irányító, Vámos Petra a francia Metzhez igazol. A klubváltás történelmi jelentőségű, Vámos az akadémiai rendszer első olyan neveltje, aki BL-győzelemre is esélyes csapathoz igazol. Sőt, a magyar női kézilabda történetében az első, aki fiatalon, 23 évesen szerződött világszínvonalú, ambiciózus klubhoz.

Vámos Petra, a válogatott alapembere Fotó: MTI/Illyés Tibor

Vámos debreceni távozása ugyanakkor felveti a kérdést, vajon miért nem látott fantáziát a két magyar élcsapat, az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Győr és az előző szezonban BL-döntős Ferencváros a fiatal irányító leigazolásában.

Információink szerint a Fradi korábban mutatott érdeklődést, de tárgyalásig nem jutottak el a felek. Győrben a korábbi edző, Ambros Martín kedvelte Vámos játékát, figyelemmel kísérte a fejlődését, de a szakmai érdeklődés szintjén maradt a szimpátia, a játékmester szerződtetése nem jött szóba. A Martínt váltó Ulrik Kirkely hivatalba lépése óta nem vetődött fel az irányító leigazolása.

Az ETO a Vámosnál két évvel idősebb dán Jörgensen személyében megtalálta a számára megfelelő megoldást. A győri keret mély, Bruna de Paula és Veronica Kristiansen is feltalálja magát az irányító poszton.

Úgy tudjuk, Vámos Petra sem forszírozta minden áron a hazai klubváltást, ezt erősítette meg Ábrók Zsolt, a DVSC ügyvezetője.

Vámos Petra mindenképpen külföldön szerette volna magát kipróbálni, ki akart lépni a komfortzónájából, új impulzusokra vágyott. A kívánságlistáján előkelő helyen szerepelt a francia Metz csapata, és rendkívül jólesett neki, hogy az edző, Emmanuel Mayonnade is szorgalmazta a szerződtetését. A magyar csapatok nem mutattak érdeklődést a leigazolása iránt, hangsúlyozom, a pályafutását rendkívül tudatosan megtervező Vámos Petra külföldön szeretett volna új fejezetet nyitni a pályafutásában

– mondta érdeklődésünkre a Loki ügyvezetője.