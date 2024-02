A Fraditól botrányosan távozott csatár most meglepő helyre igazolt

Alig egy idényt futballozott Magyarországon Joseph Paintsil, ám nevét alighanem örökre megjegyezték a Ferencváros szurkolói. Paintsil mindössze 25 bajnoki mérkőzésen szerepelt, ám ezeken 10 gólt szerzett és 7 gólpasszt is kiosztott, emlékezetes megmozdulásáért a magyar sportújságírók szavazatai alapján ő nyerte el az Év gólja-címet a 2017-es Év Sportolója Gálán.

Malária, genki csábítás és jogi vita

Paintsil az eddigi egyetlen ferencvárosi idényében nem csak a pályán nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, 2018 januárjában ugyanis sokáig nem tért vissza a tavaszi idényre készülő klubjához, miután elterjed, hogy maláriás. Idővel már inkább az tűnt valószínűnek, hogy leendő klubja, a belga Genk vette fel vele a kapcsolatot, a Ferencváros is bekeményített, végül Paintsil visszament Budapestre, és játszott még néhány meccset a Fradiban. Végül 2018 nyarán valóban a belga Genkhez igazolt, távozása után viszont az FTC eljárást indított volt játékosa ellen, aki a feltételezések szerint hazudott az életkoráról.

Irány az MLS!

Paintsil most nemcsak klubot, hanem kontinenst is vált, Los Angelesben folytatja. Amint azt a Jenkifoci nyomán a Sportal is megírta, Paintsil játékjogáért megközelítőleg 9 millió dollárt fizetett a kaliforniai együttes, több mint 2 hónapos folyamatos tárgyalás után sikerült nyélbe üti az üzletet. A korábbi FTC-csatár 2027-ig írt alá, ráadásul kiemelt fizetésű játékosként érkezik meg az Egyesült Államokba, ami azt jelenti, hogy a fizetési sapka nem vonatkozik rá, így akár dupláját is keresheti, mint Belgiumban.

Tavaly találkozott újra a Ferencvárossal

A kilencszeres ghánai válogatott Paintsil egy kölcsönben töltött idényt leszámítva 2018-tól mostanáig volt a Genk labdarúgója. A belgáknál 168 mérkőzésen szerepelt, ezeken összesen 40 gólt szerzett, 2019-ben belga bajnok, 2020-ban pedig Belga Szuperkupa-győztes lett. Az évek során többször pályára léphetett a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában, a mostani idényben az Európa-konferencialigában is megmutathatta magát, kétszer is szerepelt a Ferencváros ellen az F csoportban, ahol a Genk a Ferencváros mögé szorulva harmadikként zárt, így kiesett.

