Hogyan juthat tovább a Fradi? Íme, a lehetséges forgatókönyvek!

Vajon folytatódhat a Fradi álma? – ez a nagy kérdése a csütörtök esti, Olimpiakosz Pireusz elleni mérkőzésnek, amely arról hivatott dönteni, hogy melyik együttes jut be az Európa-konferencialiga nyolcaddöntőjébe. A Groupama Arénában 21.00-kor kezdődő visszavágó előtt a görögök vannak kedvezőbb helyzetben, mivel a múlt csütörtöki pireuszi mérkőzésen Ayoub El Kaabi találatával 1-0-ra nyertek.

Az idegenbeli első mérkőzésen is nagyon küzdött a Fradi, de csütörtökön több kell. Fotó: Illyés Tibor

Varga Barnabás főszereplő lehet

Az idegenbeli összecsapás többnyire egyenlő erők küzdelmét hozta, a csapatoknak kevés helyzetük volt, ám a hajrában a rivális gólra váltotta enyhe mezőnyfölényét. A tavaly az Európa-ligában nyolcaddöntőig jutó Ferencvárosnak hazai közönség előtt mindenképpen támadóbb szellemben kell futballozni, ebben pedig kulcsszerep hárulhat Varga Barnabásra, aki ugyan csak 2023 nyarán csatlakozott a Ferencvároshoz, azóta viszont az együttes egyik erőssége.

Amikor éppen nem hátráltatja sérülés, Varga garantáltan beköszön, a KL-selejtezők során hat mérkőzésen hétszer volt eredményes, a csoportkörben négy meccsen kétszer, a hazai bajnokságban pedig 13/13 a mérlege. Noha saját bevallása szerint még nem érte utol magát – az FTC téli edzőtáborában sokáig nem végzett teljes értékű munkát –, remek formának örvend, ezt bizonyítja az is, hogy az MTK Budapest és a DVTK elleni két bajnokin öt gólt szerzett. Emlékezetes, Varga Barnabás Pireuszban is remek gólt fejelt, csakhogy a játékvezető akkor érvénytelenítette a találatot.

Mellette Marquinhos és Kristoffer Zachariassen őrzésére is biztosan nagy energiákat mozgósítanak majd a görögök, már csak azért is, mert Zachariassen az elmúlt években többször is fontos pillanatban talált az ellenfelek kapujába.

Dejan Sztankovics és Varga Barnabás (labdával) a Ferencváros szerdai edzésén. Fotó: Ladóczki Balázs

Sok múlhat persze a védekezésen is, Dibusz Dénes személyében azonban olyan kapusa van a Ferencvárosnak, akinek kellő rutinja van a nemzetközi mérkőzések tekintetében is. Többször bizonyította már, hogy kiélezett helyzetben is lehet rá számítani, így ezúttal is okkal bízhatnak benne a Fradi-szurkolók.

Győzelemmel hangolt a visszavágóra az Olimpiakosz

Az idő az Olimpiakosznak dolgozik, a Fradi elleni párharc előtt kinevezett vezetőedző, José Luis Mendilibar immár nem három napot, hanem másfél hetet dolgozott együtt a csapattal. Az új seprű egyelőre jól seper, hiszen az FTC legyőzése után február 18-án, vasárnap idegenben verte meg nagyon, 4-1-re az addigi éllovas PAOK-ot az Olimpiakosz. A görög bajnokságban ötpontos hátránnyal a negyedik helyen álló Olimpiakosz így bár nem lesz maximálisan kipihent, de mindenképpen önbizalommal telve várja a párharc második felvonását.

A görögök egyébként szerdán, 13 óra után landoltak Budapesten. Miután elfoglalták a szállásukat, később sajtótájékoztatóra voltak hivatalosak a Groupama Arénába, ahol este már együtt edzett a keret.

Kétgólos győzelem kell a biztos továbbjutáshoz

Többféle lehetséges forgatókönyv létezik a Ferencváros továbbjutására, de egy biztos: ha a csapat versenyben akar maradni az Európa-konferencialigában, győznie kell, de minimum két találattal. Az idegenbeli gólos szabály már nem él, így bármilyen egygólos siker ezúttal kétszer 15 perces hosszabbítást érne. Ha idáig fajulnának a dolgok, és a ráadásban sem születne döntés, büntetőpárbaj következne. Döntetlen vagy vereség esetén viszont az Olimpiakosz örülhetne.

Hasonló tettet, mint amire csütörtökön szükség volna, legutóbb 2022 nyarán tudott véghez vinni az FTC, akkor a hazai 2-1-es vereség után Pozsonyban, a Slovan ellen tudott fordítani egy igencsak emlékezetes találkozón.

Bizakodó ferencvárosi legendák

A Ferencváros korábbi híres játékosai bizakodóak. Limperger Zsolt szerint a másfél hete kinevezett új edző, José Luis Mendilibar rutinos szakember, aki hamar feltalálja magát új csapatánál. Mucha József Dejan Sztankovicshoz hasonlóan a Fradi-táborban bízik, Nyilas Elek szerint pedig az első mérkőzés alapján egyáltalán nem félelmetes ellenfél az Olimpiakosz.

– Varga Barnáékat előzetesen azzal riogatták, hogy micsoda gazdagság áll a Olympiakosz mögött, és csupa extraklasszis labdarúgót vetnek be, ezért nincs sok esély a továbbjutásra... Ehhez képest még mindig él az esély – nyilatkozta a Metropolnak az évek óta Tiszakécskén dolgozó Nyilas Elek.

Csank János is bizakodó. A korábbi szövetségi kapitány, aki anno a Ferencvárost is irányította, dolgozott Görögországban is. Amondó, már nincs olyan félelmetes hangulat az Olimpiakosz meccsein, mint korábban. Csank szerint az első meccsen a görög cserék remekül szálltak be a mérkőzésbe.

– Negyvenöt percig a magyar bajnok szemre is szépen kombinálhatott. A nyugalom azonban tovatűnt, amikor szünet után a spanyol edző, José Luis Mendilibar zseniálisan cserélt, Horta, Podence, és Jovetics is beállt. Gyanítom, ez a trió a csütörtöki kezdőcsapatban kap helyet – árulta el Csank a Borsnak.

A Ferencváros–Olimpiakosz összecsapást telt ház előtt rendezik 21.00-s kezdettel. Akinek nem jutott jegy a Groupama Arénában, az az M4 Sporton tudja követni az eseményeket.

Borítókép: Marquinhos akcióban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)