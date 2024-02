Nagybetűs meccs vár a Ferencvárosra, Sztankovics mindenkit bevonna

Varga Barnabás után az FTC szerb szakvezetője, Dejan Sztankovics vette át a szót.

– Amióta szeptemberben megérkeztem a Ferencvároshoz, még nem volt olyan hosszú munkahetem, mint a mostani. Sokan az év meccsének nevezik az Olimpiakosz ellenit, én viszont úgy gondolom, hogy ez most a pillanat meccse. Megfelelően felkészültünk rá – felelte érdeklődésünkre a tréner. – Ez lesz számunkra a nagybetűs meccs, mindenkit szeretnék ebbe bevonni. Nemcsak a játékosokat, hanem az egész klubot, a társaimat, a szurkolókat is. Egyetlen közös blokkot fogunk alkotni, közösen fogunk kiállni. Amikor azt mondtam, hogy poklot szeretnék, azt komolyan is gondoltam. Azt akarom, hogy a játékosok ne csak nézzék a meccset, legyenek részesei. Azt akarom, ne guruljanak dühbe, ha valami nem sikerül, hanem higgyenek az utolsó pillanatig abban, hogy győzhetünk, bízzanak a csapatban! Tudom, hogy ezt követően is lesznek mérkőzéseink, de ez „A” meccs, ebben közösen kell hinnünk, közösen kell harcolnunk.

Sztankovics természetesen figyelemmel követte az Olimpiakosz vasárnapi, PAOK elleni, 4-1-es sikerrel zárult találkozóját is.

– Történtek fontos változások az Olimpiakosznál is. Rendkívül jól, szervezetten és agresszíven játszottak a hétvégén, több csere is történt náluk a két meccs között. Van egy olyan játékosuk, aki nem tarthatott velük Budapestre, viszont vannak olyanok, akik ellenünk is játszottak és most is itt lesznek. Felkészültünk az ellenfélből, készen állunk a csütörtöki visszavágóra – válaszolta Dejan Sztankovics.

Az FTC–Olimpiakosz KL-meccset csütörtök 21.00-kor kezdik, az M4 Sport élőben közvetíti.