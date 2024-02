Botka Endre: „Próbálom ezt most teljesen kizárni”

Balszerencsésen kezdődött az év Botka Endrének. A Ferencváros 25-szörös magyar válogatott hátvédje csapata januári, spanyolországi edzőtáborozásának utolsó napjaiban megsérült, így az esztendő első bajnokijain nem kaphatott szerepet. Végül február 10-én, a DVSC elleni meccsen visszatérhetett a pályára, ezt követően viszont megbetegedett, ezért kihagyni kényszerült az Olimpiakosz elleni Európa-konferencialiga párharc mindkét találkozóját. Vasárnap, az Újpest idegenbeli, 5-0-s legyőzése alkalmával aztán újra kezdőként számított rá a Fradi vezetőedzője, Dejan Sztankovics, aki a derbi utáni nyilatkozatában külön is megemlítette védője jó szereplését.

A Ferencváros játékosai (Botka Endre a jobb szélen) öt gólnak örülhettek Újpesten. Fotó: Kovács Tamás

– Én is úgy gondolom, hogy rendben volt a teljesítményem. Az első 10-15 perc kellett ahhoz, hogy visszajöjjek a játékba, hiszen korábban elég sok problémával küzdöttem, ezért ebben az évben még nem játszottam tétmeccsen kezdőként, de úgy érzem, most már kezd kiegyenesedni a dolog – mondta lapunknak a hatszoros magyar bajnok Botka Endre, aki hozzátette: mivel egymást követik a meccsek, a Fradinak nem volt sok ideje arra, hogy az Olimpiakosz elleni kiesésen bánkódjon. – Annyi mérkőzést játsszunk, hogy muszáj mihamarabb továbblépnünk ezeken. Kicsit frissítettünk a csapaton, a derbin több olyan játékos is kezdett, aki mostanában nem játszik rendszeresen, így lehet, hogy több erő és dinamika volt a csapatban. Minimálisan sem éreztem az Újpestet veszélyesnek. Jó, az első tíz percben saját magunknak csináltuk a problémákat, de azonkívül teljesen uraltuk a játékot.

Az elmúlt években nagyra nyílt az olló az Újpest és a Ferencváros között, jó példa erre, hogy a lila-fehérek 2015 óta – egyelőre hiába – várnak az újabb derbigyőzelemre. A Fradihoz hét éve, 2017 januárjában igazolt is jó néhány nagy gólkülönbségű győzelemnek részese volt már az újpes­tiek ellen, ám sikeréhsége a legutóbbi diadal után sem csökkent.

– A vasárnapi már a sokadik alkalom volt, hogy egy-egy győztes meccs után együtt ünnepelhettünk a szurkolóinkkal a Szusza Ferenc Stadionban, de ez az érzés megunhatatlan. Reméljük, nagyon sok ilyenben lesz még részünk. Azt kívánom, hogy mindig legalább öttel nyerjünk! – szúrta oda a riválisnak a Fradi-játékos.

Botka Endre tavaly novemberben a bolgárok elleni, Eb-kijutással végződött selejtezőt követően emlékezetes nyilatkozatot tett, amelyben kijelentette: nem elégedett a játékperceinek számával, és bizony, el kell gondolkodnia azon, hogy a klubjában neki jutott játékmennyiség elegendő lesz-e ahhoz, hogy elérje célját, azt, hogy 2021 után az idén is ott legyen a magyar válogatottal az Európa-bajnokságon. A 29 éves futballista szavait sokan úgy értelmezték, hogy adott esetben akár a klubváltás sem elképzelhetetlen, ám Botka a télen nem cserélt csapatot, sérülése és betegsége miatt azonban a tavaszi idény elején többször is hiányzott a meccskeretből. Kérdés, mennyire érzi ezt hátránynak egy hónappal a nemzeti tizenegy idei első felkészülési mérkőzései előtt.

Botka Endre címeres mezben a tavaly novemberi, bolgárok elleni selejtezőn. Fotó: Illyés Tibor

– Jelenleg egyáltalán nem gondolkodom ezen, próbálom ezt most teljesen kizárni a fejemből. Korábban sokszor elkövettem azt a hibát, hogy az ilyen gondolatok túlságosan elvitték a fejemet, ezért nem koncentráltam annyira magamra, mint amennyire kellett volna, ebbe a hibába most nem szeretnék újra beleesni. Napról napra gondolkozom, próbálok nem túlagyalni semmit, csak arra koncentrálok, hogy amikor megkapom a lehetőséget, a lehető legjobb játékot tudjam nyújtani – jelentette ki Botka Endre.

Botka és a Ferencváros a vasárnapi derbigyőzelem után sem sokat pihenhetett, máris jön ugyanis a következő feladat: február 28-án, szerdán 19.00-tól a Fradi a DVSC vendégeként lép pályára a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében (tv: M4 Sport). A két együttes február 10-én – szintén Debrecenben – jó hangulatú, szoros mérkőzést játszott egymással a bajnokságban, akkor 2-1-re a vendég zöld-fehérek nyertek.

Borítókép: Botka Endre évek óta megbízható tagja a Ferencvárosnak (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)