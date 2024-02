A Fehérvár edzője a 4-0-s súlyos vereség után: „Büszke vagyok a játékosaimra”

Mint beszámoltunk róla, a Fehérvár lényegében önmagát semmisítette meg a Diósgyőr otthonában, hiszen az első negyedóra letelte után egy perc alatt kiállították csapatból Csongvait és vétett öngólt Gergényi. Félidőben ugyanakkor még csak 1-0 volt az eredmény a DVTK-nak, a mérkőzés utolsó húsz percében aztán még hármat kapott Bartosz Grzelak csapata, amelynek külön fájhatott, hogy két DVTK-gólt a Fehérvárról kölcsönvett Szabó Levente szerzett. A svéd edző a 4-0-s vereség ellenére pozitívan beszélt a játékosai teljesítményéről.

A Fehérvár edzője a négygólos vereség ellenére büszke volt a játékosaira. Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Alapvetően büszke vagyok a játékosokra, még a szünetben is teljesen pozitív volt a hozzáállás, hittünk benne, hogy sikerül gólt vagy gólokat szereznünk – fogalmazott a meccs után Grzelak. – Kemény érzés, hogy a végére így elment ez a találkozó és négy gól lett a különbség. De ez is a játékosok mentalitásából fakad, hátrányban is mentünk előre, támadókat cseréltünk be, hogy jobb eredményt, gólokat érjünk el, de ebből fakadóan ma az ellenfél talált be a meccs végén többször is. Megvisel ez a vereség ebben a pillanatban, de pozitívum volt a játékosok mentalitása.

Grzelak azt szerette volna látni, hogyan alakul a meccs, ha teljes létszámban marad a csapata, de hangsúlyozta, hogy ezzel nem a játékvezető döntését akarta kritizálni Csongvai kiállítása miatt.

A DVTK pánik után okosan futballozott a Fehérvár ellen

A piros lap a DVTK edzője, Valdimir Radenkovics szerint is hatással volt a meccsre, de szerinte utána nagyon okosan futballozott a csapata:

– Az első tíz percben nem volt meg a kellő önbizalom a játékosokban az érzésem szerint. Hátulról jól építkeztünk, de lassúak voltunk a labdával. Azt kértük a csapattól ekkor, hogy ne pánikoljunk akkor sem, ha az ellenfélnél van a labda, később át is vettük a kontrollt a meccs felett. A piros lap nyilván nagy hatással volt a mérkőzésre, utána nagyon okosan hoztuk le a meccset emberelőnyben, megérdemelten nyertük meg a találkozót.

A Fehérvár továbbra is a harmadik helyen áll a bajnokságban, az idén először nyerő DVTK pedig a nyolcadik.

NB I, 22. forduló Péntek

MTK–Mezőkövesd 3-1 (1-1), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1734 néző, jv.: Vad II, gólszerzők: Németh K. (45., 70.), Varju (72.), illetve Cseke (7.) Szombat

Zalaegerszeg–Kecskemét 3-1 (2-0), ZTE Aréna, 1588 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Kiss B. (10.), Croizet (41.), Gruber (81.), illetve Zeke (60.)

Diósgyőr–Fehérvár 4-0 (1-0), DVTK Stadion, 5164 néző, jv.: Pintér, gólszerzők: Gergényi (18., öngól), Franchu (71.), Szabó L. (87, 11.-esből, 90.); kiállítva: Csongvai (17., Fehérvár)

Debrecen–Puskás Akadémia 1-0 (0-0), Nagyerdei Stadion, 4132 néző, jv.: Káprály, gólszerző: Szécsi (75.) Vasárnap

Kisvárda–Paks 15.00

Újpest–Ferencváros 17.30

–

Borítókép: Bartosz Grzelak szerint a nagy különbségű diósgyőri fiaskó a jó mentalitásukból fakadt (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)