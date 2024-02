A Fradi nagy téli igazolása kimaradt az Olympiakosz elleni Ekl-keretből

Hivatalos honlapján ismertette a Fradi, hogy mely labdarúgókkal folytatja szereplését a nemzetközi porondon. A szabályok szerint az őszi csapathoz képest három új játékos nevezhető az Ekl tavaszi szezonjára, és ennek lett az áldozata Edgar Szevikjan.

Edgar Szevikjan csak a magyar mezőnyben bizonyíthat az első ferencvárosi szezonjában (Fotó: fradi.hu)

Pedig a Jack Grealish hasonmásának tartott örmény középpályás, aki az orosz Nyizsnyij Novgorodtól érkezett, a Transfermarkt szerint a Fradi legdrágább téli igazolása volt. Az oldal adatai alapján a magyar bajnok 1,2 millió eurót fizethetett érte, míg a másik két téli igazolás, a Metztől megszerzett védekező középpályás, Habib Maiga 400 ezerbe, a Fehérvártól elcsábított csatár, Kenan Kodro 600 ezerbe kerülhetett. Utóbbi kettő bekerült az Ekl-keretbe.

A harmadik játékos, akit Dejan Sztankovics vezetőedző újonnan jelölt a csapatba, az amerikai jobbhátvéd, Henry Wingo, aki az ősszel kimaradt.

Hajnal Tamás: Talán nem is igazságos

– Az UEFA szabályainak megfelelően három helyen tudunk változtatni a kereten az Európa Konferencia Ligában, ami mindig nehéz helyzetbe hoz minket – idézi az FTC hivatalos honlapja Hajnal Tamás sportigazgatót. – Ilyenkor nagyon nehéz döntéseket kell meghozni, ami sokszor talán nem is igazságos. Minden szempontot figyelembe véve főleg védő pozícióban sok kérdőjel van jelen pillanatban, hogy ezek a játékosok mikor lesznek újra százszázalékos állapotban. Henry Wingo mindenképpen bekerült, illetve Habib Maiga és Kenan Kodro is. Ők lesznek a három új, valamint kikerült Anderson Esiti, Owusu Kwabena és Adama Traoré, utóbbi a sérülése miatt hosszabb távon nem áll rendelkezésünkre, illetve a távozása után Sigér Dávid is lekerült a listáról.

A Ferencváros február 15-én 18.45 órától játssza az Olympiakosz elleni párharc első, idegenbeli mérkőzését, majd a hazai visszavágóra egy héttel később, február 22-én 21 órától kerül sor.

A Fradi kerete az Ekl tavaszi szezonjára: Kapusok: Varga Ádám

Védők: Ismail Aaneba, Myenty Abena, Ibrahim Cissé, Eldar Civic, Samy Mmaee, Pászka Lóránd, Cristian Ramírez, Henry Wingo

Középpályások: Mohammed Abu Fani, Mohamed Ali Ben Romdan, Muhamed Besic, Habib Maiga, Cebrail Makreckis, Kristoffer Zachariassen

Támadók: Marquinhos, Kenan Kodro, Lisztes Krisztián, Alekszandar Pesics, Varga Barnabás

Borítókép: Dejan Sztankovics vezetőedző kijelölte a Fradi nemzetközi keretét (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)