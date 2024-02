Mocsai Lajos: A hallgatóim közül sokan sírnak, amikor Marian Cozmáról mesélek

A férfi- és a női válogatottal egyaránt világbajnoki ezüstéremig jutott Mocsai Lajosban a mai napig élnek az emlékek a közkedvelt játékosának halálával kapcsolatban, és a szakember szerint pótolhatatlan veszteség érte a magyar kézilabdát 2009. február 8-án. Immár tizenöt év telt el a szörny tragédia óta.

Petre Cozma a fia emlékművénél Fotó: Veres Viktor



– Fantasztikus fizikai képességekkel rendelkező, különleges fiatalember volt. Nálunk vált képzett játékossá, és mindig úgy érezte, hogy tartozik Magyarországnak. Ezért is szeretett volna nálunk letelepedni a családjával együtt – nyilatkozta a TF rektora a Hír Tv-nek.

Mocsai Lajos előre megérezte, hogy baj van

Az MKB Veszprém csapatának korábbi mesterének különös megérzése volt Marian Cozma halálának éjszakáján. A gyilkosság idején rosszakat álmodott, csuromvizes pizsamáját a földhöz is vágta, mivel nem tudott aludni. Később a kislánya, Júlia ébresztette fel az edzőt azzal, hogy telefonon keresik. Másnap a Veszprém játékosai zokogtak a hír hallatán, és többen össze is költöztek, mert félelmükben attól tartottak, hogy tovább folytatódnak az erőszakos cselekmények.

– Ezt a nagy embert most megbüntetjük. Valami ilyesmi lehetett a dolog mögött. A Cozma iránt érzett irritáció a játékosom méretéből adódhatott – emlékezett vissza a tragédiára keserűen Mocsai Lajos, aki azt is elmondta, hogy a másik társaság erősen ittas volt azon a végzetes éjszakán, és nem akart fizetni a szórakozóhelyen. A sportvezető elmondása szerint először benn tört ki a verekedés, majd Cosmát elválasztották a csapattársaitól, és az utcán folytatódott a balhé. Később a több emberrel történő hadakozás után szíven szúrták a kézilabdázót.