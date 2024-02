Varga Barnabás labdája, amellyel négy gólt szerzett, gazdára talál a KEK-en

Sportünnep, talán ezzel a szóval írható körül legszemléletesebben a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK), amelyet február 29.–március 2. között 15. alkalommal rendeznek meg Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) sporttelepein. A torna előtt a hagyományok szerint összecsap a Pluhár István labdarúgópályán a BEAC és a KEK Felvidék-válogatott a BEAC egykori magyar válogatott futballistájáról, Stofián Jánosról elnevezett kupáért.

KEK: A legnagyobb magyarországi multisportesemény

A „Sport határok nélkül” mottóval futó KEK 2010 óta a legnagyobb magyarországi multisporteseménnyé vált, ahogy ezt az esemény mai, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre szervezett sajtóreggelijén Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora is megjegyezte. Simon Gábor, a BEAC igazgatója, a KEK egyik alapítója elmondta, nincsenek véletlenek: a XV. KEK-en tizenöt sportág (futsal, alumnifoci, nagypályás labdarúgás, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, sakk, darts, futás, tájfutás, e-sport, cheerleading, polefitness, tánc, vízilabda) versenyzői lépnek pályára, parkettre, csobbannak a medencébe vagy ülnek asztalhoz.

– Ahhoz képest, hogy 2010-ben egyetlen sportággal és 145 résztvevővel indultunk, idén pedig 15 sportág nagyjából 2000 versenyzője érkezik a KEK-re, kétségtelenül óriásit léptünk előre – fogalmazott Simon Gábor.

A 2024-es Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján első alkalommal rendeznek vízilabdatornát. A szombati, Orczy kertbe szervezett KEK Runra még tart a nevezés – bárki regisztrálhat, nem csak egyetemisták –, szinte biztos, hogy idén is betelik az 500 fős maximális létszám.

Deli Gergely a sport egészségre, stressztűrő képességre gyakorolt áldásos hatását emelte ki, míg a KEK-nagykövet a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgató-helyettese a testi-lelki örömöt, a kapcsolatépítési lehetőséget, és azt, hogy a KEK határokon átívelően köti össze a sport révén a magyarságot.

– A KEK mindent magában foglal amiért érdemes sportolni, mozogni. Valahol azt kívánjuk, hogy a KEK nője túl akár ezt a helyet, a Ludovikát is, ahol most vagyunk. Aki járt egyetemre, tudja, hogy ideális, ha a fizikailag passzív, tanulással töltött időszakot időnként felváltja az aktív időszak. Sajnos azt látjuk, hogy jelenleg közel nyolcvan százalék a lemorzsolódási arány azoknak a versenyzőknek a körében, akik a profi sportból érkeznek az egyetemre. Őket meg kell győzni, hogy nem érdemes abbahagyni a mozgást, a felsőoktatási keretek között is van lehetőség tovább sportolni. A KEK ennek az üzenetet is hordozza – mondta Baji Balázs.

Szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás is

A KEK vízilabdatornáját támogató Gór-Nagy Miklós az MVLSZ sportszakmai bizottságának elnökeként volt jelen az eseményen, és hangsúlyozta, óriási dolog, hogy tizenöt éve találkozhatnak a diákok ezen a sportünnepen.

– Mindig is úgy gondolkodtam a vízilabdáról, hogy kulturális érték, az önkifejezés egyik módja. Az, hogy a póló megjelenik a KEK-en, ezt a kulturális beágyazottságot igazolja. Az egyetemi sport közösségerősítő, identitásképző erővel bír. Ahogy Balázs is utalt rá, nagyon fontos, hogy a profi

sportéletből érkezők be tudjanak tagozódni az egyetemi klubokba, és ne kelljen abbahagyniuk a rendszeres testmozgást a tanulás miatt – szögezte le Gór-Nagy Miklós.

Az Erdélyi Labdarúgó Diákkupa ötlete nyomán megszervezett Kárpát-medencei Egyetemek Kupája mára egyfajta „magyar mini Universiadévá” vált. Az idei KEK csapatsportágaira 28 magyarországi, kárpátaljai, felvidéki, erdélyi és délvidéki egyetemről érkezett nevezés, a lista kiegészül közel húsz egyetem egyéni nevezőjével.

A rendezvényt támogatja a többi között a Ferencvárosi Torna Club, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Honvédelmi Minisztérium sportállamtitkársága, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, az ELTE, az OTP Bank Nyrt. és az MLSZ Budapesti Igazgatósága.

A KEK-en hagyományosan szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás: az elmúlt tíz évben több mint 12 millió forint támogatást és számos sportfelszerelést juttattak el a szervezők rászoruló diákok számára. Az adományokat idén az Adjukossze.hu weboldalon várják, a résztvevő csapatok sportfelszereléseket ajánlanak fel. A KEK megkapta azt az aláírt futball-labdát is, amellyel a magyar válogatott csatára, Varga Barnabás négy gólt lőtt idén az FTC–MTK örökrangadón. A labdát a BEAC Facebook-oldalán árverezik el. Az összegyűlt pénzt és sportszereket a karácsfalvai (Ukrajna) Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum diákjainak szánják.

Borítókép: Deli Gergely, Baji Balázs, Gór-Nagy Miklós és Simon Gábor (Forrás: BEAC Sajtó)