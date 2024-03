Az angol futballszurkolók nem kérnek a hupilila zászlóból

Anglia–Brazília meccs a Wembley-ben. Futballünnep alapja a párosítás, a meccs előtti percek azonban a sporton túl is izgalmasak voltak. Az angol válogatott új mezt kapott az évre, s a gallérján az angol zászlóból ismert Szent György-kereszt is megjelenik, ahogy a sportszáron is. Csak éppen nem piros a kereszt, hanem több árnyalatban pompázik, amelyek közül a hupilila sem maradt ki.

A szögletzászlón eredeti színeiben jelent meg az angol zászló (Fotó: Getty Images/Mike Hewitt)

A gyártó szerint a „játékos” színösszeállítás „egyesít és inspirál”. Nos, az angol szurkolók valóban egységesen léptek fel, óriási angol zászlót formáltak élőképként a brit himnusz alatt. Amint a felhíváshoz fűzött bejegyzésből is látszik, volt már erre máskor is példa, de ezúttal a jelkép különleges üzenetet hordozott, a zászló megcsúfolásának elítélését.

Gareth Southgate és Rishi Sunak is kritizálta a dizájnt

Az angol válogatott szövetségi kapitánya, Gareth Southgate mindig igyekszik visszafogott lenni, ha a futballon kívüli témákról faggatják. Southgate a mez ügyében is kiemelte, hogy nincs magasan a prioritási listáján, de azért csak kibökte a lényeget.

Ha nem piros a kereszt, és nem fehér a háttér, az én fejemben akkor az nem a Szent György-kereszt.

A gyártó egyesítő terve olyan jól sikerült, hogy Rishi Sunak brit miniszterelnök és az ellenzék vezetője, Sir Keir Starmer egyaránt kritizálta a dizájnt.

– Természetesen az eredetit preferálom, a nemzeti zászlóinkkal nem szabadna szórakozni, mert azok az identitásunk részei, úgy tökéletesek, ahogy vannak – fogalmazott Sunak.

A jövő Real Madrid-sztárja, Endrick döntött

Az angol–brazil mérkőzés első félidejében Lucas Paquetá járt a legközelebb a gólszerzéshez, de a kapufát találta el.

Endrick első válogatottban lőtt gólját ünnepli, Vinícius Júniortól a gólpassz után ölelést is kapott (Fotó: AFP/Ben Stansall)

A West Ham játékosa azonban már nem volt a pályán, amikor az egyetlen gól született: önzetlen passza után a tizenhét éves Endrick talált be az angolok kapujába, aki most még a Palmeiras futballistája, de nyártól már klubszinten is Vinícius csapattársa lesz a Real Madridban.

Anglia legutóbb majdnem két éve kapott ki hazai pályán, akkor Magyarországtól 4-0-ra. Most Brazília 1-0-s győzelmet aratott az angolok ellen, miután Endrick a második ziccerét a 95. percben nem váltotta gólra.