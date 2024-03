Szivárványos nyomulás: hupilila kereszt az angol válogatott mezén

A Szent György-kereszt több más országgal és várossal együtt egyben Anglia szimbóluma, az angol zászló tulajdonképpen maga is Szent György-kereszt. Ez szerepel amúgy a brit lobogón, a Union Jacken is. Értelemszerűen ez a szimbólum megjelenik az angol labdarúgó-válogatott mezén is, igaz, tegyük hozzá, nem kötelező jelleggel, inkább csak a melegítőn, magán a mérkőzéseken viselt szerelésen már régóta nem látható.

Íme, az újragondolt Szent György-kereszt az angol válogatott új mezén. Fotó: New York Post

Innen nézve akár azt is mondhatnánk, az ismert sportszergyártó cég, az Angol Labdarúgó-szövetséggel (FA) is partneri viszonyban lévő Nike kegyet gyakorol azzal, hogy az angol válogatottnak az idei Európa-bajnokságra tervezett dresszén megjeleníti a keresztet – miként azt az Origó kiszúrta. Csak éppen ennek a keresztnek semmi köze sincs Szent Györgyhöz, Angliához és természetesen a hagyományokhoz sem. Az újragondolt, hupilila színekben pompázó kereszt egy trendi dizájn.

A mez bemutatásakor azzal indokolták az új dizájnt, hogy „játékos változást” hoz, „egyesít és inspirál”, és az 1966-os világbajnokságon viselt mezt idézi. Nos, utóbbi magyarázat semmiképpen sem állja ki a valóság próbáját.

Geoff Hurst emeli magasba a világbajnoki trófeát az 1966-os világbajnokság döntője után. Fotó: Telegraph/Rex

Ezt a süket dumát az angolok sem veszik be, rengeteg dühös hozzászólás bírálja az új dresszt. Az egykori válogatott játékos, Joey Barton a saját közösségi oldalán a mezt kritizálva tiszteletlenségnek nevezte a színválasztást, mi több, azt követeli, állítsák vissza a hagyományos Szent György-keresztet.

A bírálók aligha érik el a céljukat. Ahogy a Real Madrid címeréről is lekopott a kereszt, úgy a hagyományos Szent György-kereszt is a süllyesztőbe kerül a globális futballpiacon.

Az angol válogatott szombaton Brazília, kedden pedig Belgium ellen lép pályára Európa-bajnoki felkészülési mérkőzésen egyaránt hazai pályán. Kíváncsian várjuk a mez debütálását és annak fogadtatását.