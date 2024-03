Hamiltont megverte az ifjú titán, mégis a rekordbajnoké lesz az ülés

A remélt nagy csatáknak egyelőre nyomuk sincs, sőt (Red Bull) még az előzőnél is jobban kezdte az idényt. Tavaly a második győzelem még Sergio Pérezé (Red Bull) lett, idén azonban a háromszoros világbajnok ellenállhatatlanul teljesített Bahreinben és Szaúd-Arábiában is, előbbit 22, utóbbit – a mexikói pilóta öt másodperces büntetésének köszönhetően is – közel 14 másodperces előnnyel nyerte meg. Ezek alapján Péreznek feltehetően akkor sem lehet volna esélye a győzelemre, ha legalább az egyik versenyen az első sorba kvalifikálja magát, ezáltal nem kellett volna a többiek megelőzésével bíbelődnie, hanem azonnal a csapattársa nyomába eredhet. Akárhogy is, ez már nem fog kiderülni.

Pérez, Verstappen és Leclerc a dobogón Fotó: AFP/Giuseppe Cacace

Verstappen az első és az utolsó körön kívül nagyjából egyszer sem került be a közvetítésbe, így csak a leintés után derült ki, hogy neki is akadtak aprócska problémái a dzsiddai futamon.

– Remek hétvégénk volt, jól éreztem magam az autóban. A futam nagyszerű volt, bár az utolsó szakasz egy kicsit hosszabb lett, mint szerettük volna, de a biztonsági autós szakasz miatt ezt kellett tennünk. Éppen ezért az utolsó körökben csúszkáltam egy kicsit, és át kellett jutnom a lekörözésre váró pilótákon, de többnyire menedzselni tudtam mindent. De egyébként a gyors kanyarokban nagy problémát jelenthet, ha hosszú ideig kell nyúzni ugyanazokat a gumikat, és lecsökken a hőmérsékletük. Nehéz pálya, az idény elején fizikailag különösképp megterhelő, ráadásul az óramutató járásával ellentétes is – magyarázta a futamgyőztes.

Pérez úgy érzi, a bahreini és a szaúdi második helye között van különbség.

– Fejlődtünk Bahrein óta, én is előrébb léptem. Kár, hogy nem kvalifikáltam magam az első sorba tegnap. Jól sikerült a rajtom, de Charles keményen ott tartotta előttem az autót, komoly csata volt. A biztonsági autó valamelyest elrontotta a futamomat, mert meg kellett előznöm azokat, akik kinn maradtak, ami időbe telt. Kár az időbüntetésért, bár az nem befolyásolta az eredményt. A kiállásnál szűk volt a hely, közel voltunk egymáshoz, ezért szélesebb bokszutca kellene! – állapította meg a mexikói pilóta. – Alapvetően ez egy jó nap a csapatnak. Bár ez másmilyen pálya a bahreinihez képest, itt is jól teljesítettünk.

A harmadikként leintett Charles Leclerc (Ferrari) fáradtan, de nem megtörten nyilatkozott a verseny leintését követően.

– Jó volt a tempónk, a futam végén megfutottam a leggyorsabb kört is. Remekül éreztem magam az autóban, de a futam elég unalmas volt, mert a Red Bull meglépett tőlem, és mögöttem is lemaradtak a többiek. Örülök, hogy elértük a célunkat, és kihoztuk a maximumot a futamból. A tavalyihoz képest kevésbé volt megterhelő a verseny, talán azért, mert magányosan autóztam, de így is ez az év egyik legkeményebb versenye. Meleg is van, a gyors kanyarok pedig megviselik a nyakat.

Bearman nagy napjai

A monacói pilóta ezután újdonsült csapattársának, Oliver Bearmannek is szentelt néhány szót. A 18 éves tartalék pilóta a pénteken vakbélműtéten átesett Carlos Sainz helyére ugrott be, és teljesítményével sok elismerést gyűjtött be, elsőként a hétszeres világbajnok, csak a kilencedik helyen leintett Lewis Hamiltonét (Mercedes).

A fiatal brit hiba nélkül teljesített a neki jutott két napon, a hetedik helyen ért célba a versenyen – tehát Hamilton előtt, aki jövőre megkapja a Ferrari egyik ülését.

– Oliver lenyűgöző munkát végzett, gyorsan felvette a tempót. Az időmérőn is jól ment, ma pedig úgy lett hetedik, hogy csak egy szabadedzés jutott neki. Biztosan büszke magára. A tehetsége megkérdőjelezhetetlen, szerintem csak idő kérdése, mikor kap ülést – méltatta Bearmant Leclerc.

A nap versenyzőjének megválasztott fiatal hős a futam után bevallotta, eléggé megviselte a Szaúdi Nagydíj.

– Láthatják, hogy nem vagyok a legjobb formámban. A derekam és a nyakam is fáj. Az ülésen még lehetne finomítani, nem volt a legkényelmesebb, de ez jó motiváció volt, hogy gyorsabban célba érjek.

Fantasztikus futam volt, sokkolt a tempó, és hogy körről körre gyorsultunk. A verseny végén nem lazíthattam, folyamatosan a tükröket néztem, nagyszerű élmény volt. Azt hiszem, hogy az utolsó köröm volt a leggyorsabb. Úgy döntöttem, hogy tövig nyomom a gázt, meglátom, mire vagyok képes. Jó móka volt, magabiztos voltam – örült Bearman.

Borítókép: Oliver Bearman (Fotó: MTI/AP/Darko Bandic)