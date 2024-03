Egy újonc remekelt, de mindenki Verstappen hátát nézte

Az idény első, szoros eredménnyel, de (Red Bull) győzelmével zárult időmérője után a második jóval simábbra sikerült, a háromszoros világbajnok könnyedén megszerezte a pole pozíciót Dzsiddában. Charles Leclerc-nek (Ferrari) így ismét a második hellyel kellett megelégednie, mögöttük Sergio Pérez (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri és Lando Norris következett (mindkettő McLaren).

Oliver Bearman bemutatkozása nagyszerűen sikerült Fotó: MTI/AP/Darko Bandic

Verstappent a Szaúdi Nagydíj rajtja után sem késztették csatára a versenyzőtársak, Leclerc viszont csak nagy küzdelem árán tudta maga mögött tartani Pérezt. Piastri néhány kanyart után megelőzte Alonsót, Norris, George Russell és Hamilton (mindkettő Mercedes) volt a további sorrend.

Pérez a 4. kör kezdetéig üldözte a monacóit, majd a célegyenesben simán elment mellette, Piastri pedig Alonso elé ugrott. Lance Stroll (Aston Martin) a 6. körben a figyelem középpontjába került, de ezúttal sem egy jó előzéssel, hanem azzal, hogy a falba állította az autóját. Ezek után a biztonsági autó állt a mezőny élére.

Szinte a teljes élmezőny a bokszba vonult új abroncsokért, Norris kint maradt, így ő vette át a vezetést, majd Verstappen, Hamilton, Pérez, Leclerc, Piastri és Alonso következett. A 10. körre sikerült eltakarítani a romokat, folytatódott a verseny, a 13. körre pedig az élen is „visszaállt a rend”, és Verstappen újra átvette a vezetést. Hamiltont Pérez és Leclerc is átugrotta, majd a mexikói Norrist is megelőzte. Pérez tehát sikeresen lépdelt előre, és még az sem vetette vissza, hogy veszélyes bokszutcai kiengedés miatt öt másodperces büntetést kapott. A Red Bullok versenytempója ezúttal is túl gyors volt az üldözőknek.

Részben azért, mert a biztonsági autós szakasz előtt még mögöttük lévő Leclerc beragadt az agyonhasznált gumikon versenyző Norris mögé. Piastrinak hasonló problémái akadtak Hamiltonnal, neki ráadásul nem is sikerült előznie, csak a brit bokszkiállásakor, a 37. körben került Hamilton elé. A kései kerékcseréik után a két kint maradó megkapta egymást, Norris lett a csatájuk győztese.

Oliver Bearmant (Ferrari) viszont egyikőjük sem tudta elkapni, pedig a lágy gumikon lehetőségük lett volna rá. A pénteken megműtött Carlos Sainz helyére beugró debütáns az időmérő után a futamon is makulátlanul teljesített a mezőny által egyik legnehezebbnek tartott pályán, a hetedik helyre hozta be a Ferrarit és a nap versenyzője címet is megszerezte.

Verstappent pedig az elsőre a Red Bullt, ami egyben a maga századik dobogós helyezése volt. A címvédőn kívül Pérez és Leclerc ünnepelt még a pódiumon. Piastri, Alonso, Russell, Bearman, Norris, Hamilton és Nico Hülkenberg (Haas) ért még célba pontszerző helyen.

Folytatás két hét múlva Ausztráliában.

Végeredmény, Szaúdi Nagydíj, Dzsidda (50 kör, 308,450 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:20:43.273 óra

2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 13.643 másodperc hátrány

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 18.639 mp h.

4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 32.007 mp h.

5. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 35.759 mp h.

6. George Russell (brit, Mercedes) 39.936 mp h.

7. Oliver Bearman (brit, Ferrari) 42.679 mp h.

8. Lando Norris (brit, McLaren) 45.708 mp h.

9. (brit, Mercedes) 47.391 mp h.

10. Nico Hülkenberg (német, Haas) 1:16.996 perc h.

leggyorsabb kör: 1:31.632 perc (Leclerc, 50. kör) A vb-pontversenyek állása 2 futam után (még 22 van hátra): versenyzők:

1. Verstappen 51 pont

2. Pérez 36

3. Leclerc 28

4. Russell 18

5. Piastri 16

6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 15

7. Alonso 12

8. Norris 12

9. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1 csapatok:

1. Red Bull 87 pont

2. Ferrari 49

3. McLaren 28

4. Mercedes 26

5. Aston Martin 13

6. Haas 1

Borítókép: Ezúttal is Max Verstappen hátát nézte a mezőny (Fotó: MTI/AP/Darko Bandic)