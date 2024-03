Szombaton visszaelőzheti a Fradit a Paks, igaz, nem lesz könnyű dolga

A kiesőjelöltek mérkőzései foglalják keretbe a fordulót, amelynek első meccsén az egyre reménytelenebb helyzetben lévő Mezőkövesd Újpestre, zárásaként pedig a nem sokkal jobban álló Kisvárda az MTK Budapest együtteséhez látogat. A listavezető Fradi a Groupama Arénában fogadja a Puskás Akadémiát.

A legutóbb a Fehérvárt legyőző Ferencváros újra az élen áll. Képünkön Varga Barnabás és a bosnyák Eldar Civic öröme. Fotó: Hegedüs Róbert

Eddig sikerrel menekül az Újpest

Alig néhány hete még minden borúsabbnak tűnt Újpesten. Miután a lila-fehérek február 25-én 5-0-ra kikaptak a Ferencvárostól, majd pár nappal később kiestek a Mol Magyar Kupából is, úgy tűnt, nagyon mélyen van a gárda, amelynek ráadásként a vezetőedzőjét, Mészöly Gézát is eltiltották. Amikor a következő, 23. játéknapon nyert a Mezőkövesd és a Kisvárda is, az Újpest már csak négypontnyira volt a kieső, 11. helyen álló Kisvárdától, ráadásul nem sok jóval kecsegtetett, hogy a játéknap végén a Fehérvárt fogadta a csapat. Csakhogy az előzetes esélyekre fittyet hányva a Fehérvár ellen nyerő pályára állt az Újpest, amely akkor, majd a múlt héten, a Puskás Akadémia vendégeként is 2-0-ra nyert, így leszakítva az üldözőket. Felcsúton már Mészöly Géza is ott lehetett a kispadnál, miután a hazai szövetség mérsékelte a büntetését.

Március 2-án tehát még csak öt volt, most viszont már 11 pont a különbség az Újpest és a Mezőkövesd között. Ha az utóbbi két hétben látottak érvényesülnek, a budapestiek tovább mélyítik a Mezőkövesd válságát.

Gól kell az előrelépéshez

Szombaton még további két mérkőzést rendeznek a hazai élvonalban, a három hete veretlen Diósgyőr a Paksot, a Kecskemét pedig a Fehérvárt fogadja. A Ferencvárossal versengő Paks legutóbb a hajrában mentette döntetlenre a meccsét a Debrecen ellen, ám ezzel is elveszítette az elsőséget, mivel a címvédő nyert Székesfehérváron, így előzött. A Diósgyőr teljesítménye vendéglátóként ingadozó, ennek ellenére egyetlen ellenfél sem mehet biztosra a DVTK Arénában. A paksiak hátránya továbbra is csak egy pont, így adott esetben akár előzhetnek is, de ne feledjük, a bajnokcsapatra még vár majd egy korábbról elhalasztott meccs is.