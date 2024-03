Hiányzik Kodro a Fehérvárból? A csapat edzője válaszolt

Amint arról beszámoltunk, a Ferencváros vasárnap vendégként 2-0-ra legyőzte a Fehérvár FC-t az OTP Bank Liga 24. fordulójában. Ez volt a fehérváriak harmadik veresége egymás után, ráadásul harmadszor is rúgott gól nélkül zártak.

Kimaradtak a helyzetek

A fentebb rögzített száraz tényen túl azért volna néhány dolog, amit nem árt megjegyezni a Vidi negatív szériájával kapcsolatban. A Fehérvár február 24-én úgy kapott ki 4-0-ra a DVTK-tól, hogy már a 18. percben emberhátrányba került, a 23. játéknapon pedig azok után szenvedett 2-0-s vereséget Újpesten, hogy megvoltak a lehetőségei, sőt, érvénytelen gólig is eljutott. Ezt követően jött a Fradi elleni „nullázás” – lehetőségek itt is adódtak még 0-0-s, majd már vesztett állásnál is.