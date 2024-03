Pintér Attila elmondta véleményét a magyar válogatott Eb-esélyeiről

Válogatott helyzetkép a márciusi mérkőzések után

vagy Ez a kérdés izgatja most a legjobban a magyar szurkolókat a nyári labdarúgó Európa-bajnokság előtt, és ez a kérdés foglalkoztatta az Origó sport podcastműsorának készítőit is. Hallgassa meg ön is a legfrissebb adást!