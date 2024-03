Második gyermeke születésénél is szeretne ott lenni a válogatott labdarúgó

– Azt gondolom, ha ez őszintén jön belőled, és ezzel többet tudsz adni a társaidnak egy-egy mérkőzésen, akkor ezt meg kell tenni. Olyan típusú játékos vagyok, akinek jólesik a pályán, ha ezt mástól kapja, remélem, hogy ezt ugyanúgy befogadják a többiek is. Függetlenül attól, hogy az eredmény visszaigazol-e minket, szerintem ennek a pozitív kommunikációnak meg kell maradnia a csapaton belül. Ahogy a jó sorozatok véget érnek, úgy a jelenlegi rossz is le fog zárulni, és akkor majd nem lesz mindegy, hogy pozitívak tudtunk-e maradni egy ilyen rosszabb időszakban is – mondta ezzel kapcsolatban a 33 éves Sigér, aki átigazolása óta ötször lépett pályára a Fehérvár mezében.



Állandó készenlétben

Sigér Dávid ezekben a napokban a futballpályán kívül is izgalmas napokat él meg, felesége ugyanis a várandósság utolsó szakaszába ért, hamarosan életet ad a család második gyermekének.

– Amikor elhagyom az öltözőt vagy hazamegyek, mindig a fejemben van, hogy most már bármelyik nap bővülhet a család, de alapvetően tudok a focira koncentrálni – árulta el kérdésünkre válaszolva Sigér Dávid. – A múlt héten már volt valaki, aki azonnal tudott volna segíteni vagy értesíteni, ha indulnom kell, mert szeretnék ott lenni a második kisfiam születésénél is. Ezekben a napokban már állandó készenlétben vagyunk. Persze az edzések közben nem jut minden pillanatban eszembe, hogy vajon mikor hívnak, de ha szólnak, gyorsan átállítom a fejem, és már indulok is.

A Fehérvár legközelebb március 16-án, szombaton a Kecskemét vendégeként lép pályára az NB I-ben. Nem kizárt, hogy a következő mérkőzésén Sigér Dávid már kétszeres apaként játszhat.

Borítókép: Sigér Dávid állandó készenlétben vár, de nem esik nehezére a focira koncentrálni (Fotó: facebook.com/fehervarfc)