Szoboszlai meglepő kihívása: Sallai Rolanddal bárkit legyőznek a világon

– Ahogy a válogatottnál, itt sem szoktam kikapni – jelentette ki Sallai az MLSZ riportfilmjében, majd ennél is továbbment: – Talán ha a Szobit áthoznák Liverpoolból, az jó meccs lenne, de más magyart nem tudok mondani – idézi a Ripost Sallait.

A szélső tehát nem kevesebbet állít, mint hogy jelenleg lábteniszben ő a legjobb magyar futballista.

Szoboszlai és Sallai: a verhetetlen páros?

Szoboszlai Dominik nem vette fel a kesztyűt, pedig megtehetné. Több liverpooli videó is kijött már, amelyeken azt láthatjuk, amint – még Mohamed Szalah érdeklődését és elismerését is kiváltva – helyi barátjával, Trent Alexander-Arnolddal egy- és kétérintőznek az edzőteremben. Ez alapján aligha lehet kétségünk, hogy a technikás Szoboszlai a lábteniszpályán sem jönne zavarba.

A válogatott csapatkapitány a következőképpen reagált Sallai kihívására a közösségi médiában:

Sallai Roland és Szoboszlai Dominik vs BÁRKI. Várjuk a kihívásokat.

A Magyar Lábteniszszövetség kapott is az alkalmon, és Facebook-oldalán számolt be a rangos kihívásról. Természetesen több magyar páros is örömmel vállalna egy meccset Szoboszlai és Sallai ellen.

Döntőszett helyett pedig talán kő-papír-olló következhetne, mint közismert, Szoboszlai és Sallai is abban is erős…

Ez is buli a javából, de az lenne az igazi, ha a magyar duó a nemzetközi futballelit valamelyik ismert párosa ellen állhatna ki. Visszavonult sztárokkal is beérnénk. Ronaldinho közismerten a teqball nagykövete, de anno nyilván ő is lábtenisszel kezdte.

Szalai Attila és Sallai Roland az alábbi filmben beszélt a freiburgi kulisszákról:

