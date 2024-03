Verstappen közelében még a madár sem járt Bahreinben

A szabadedzéseken a Ferrari és a Mercedes is remekelt, így sokan pályázhattak az első helyre az idény első időmérőjén, de senki sem tudta elcsípni Max Verstappent (Red Bull). Pedig Charles Leclerc (Ferrari) a kvalifikáción gyorsabb volt a holland pilótánál, de a második szakaszban érte el a legjobb köridejét, a Q3-ban nem tudta megismételni ezt a teljesítményt, és csak a második hely jutott neki Verstappen mögött. George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull) és Fernando Alonso (Aston Martin) foglalta el a következő pozíciókat a rajtrácson.

Sainz villogott, de Verstappentől ő is messze járt Fotó: AFP/Anadolu/Jakub Porzycki

Verstappen jól kapta el a rajtot, Leclerc nem tudta megszorongatni. Mögöttük Sainz és Pérez helyet cserélt. Bár előzetesen Leclerc tűnt Verstappen fő kihívójának, a monacói előre helyett hátrafelé haladt. Előbb Russell is megelőzte, majd Pérez és Sainz is levadászta. Alonso is hasonló utat járt be: a kétszeres világbajnok a hatodik helyről esett vissza a kilencedikre.

Verstappen senkitől sem zavartatva vezetett, az első bokszkiállás idejére közel egy célegyenesnyi előnyt autózott össze. Pérez a második helyre ugrott előre a cseréket követően, Sainz Leclerc-rel szemben pozíciót vesztett, de a spanyol nagy kedvvel versenyzett, és másodszor is megelőzte a csapattársát, majd Russell mellett is elhúzott. Féltávra állandósultak a különbségek, Verstappen, Pérez, Sainz, Russell, Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri (mindkettő McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Alonso és Csou Kuan-jü (Kick Sauber) foglalta el az első tíz helyet.

Verstappen huszonkét másodpercet vert Pérezre

A futam második fele nem tartogatott sok izgalmat. A Red Bullok magabiztosan őrizték az előnyüket, Hamilton beférkőzött a két McLaren közé, Leclerc pedig Russellt üldözte. A monacói pilóta hadjárata sikeres volt, megszerezte a negyedik helyet, amit aztán már nem engedett ki a kezéből. Ahogy Verstappen sem az elsőt, úgy kezdte az évet, ahogy az előzőt befejezte – az élen. Huszonkét másodpercet vert a csapattársára, Pérezre, Sainz kaparintotta meg a harmadik helyet. Leclerc, Russell, Norris, Hamilton, Piastri, Alonso és Lance Stroll (Aston Martin) szerzett még pontot.

Folytatás a jövő héten Szaúd-Arábiában.

Végeredmény, Bahreini Nagydíj, Szahír (57 kör, 308,238 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:31:44.742 óra

2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 22.457 másodperc hátrány

3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 25.110 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 39.669 mp h.

5. George Russell (brit, Mercedes) 46.788 mp h.

6. Lando Norris (brit, McLaren) 48.458 mp h.

7. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 50.324 mp h.

8. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 56.082 mp h.

9. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:14.887 perc h.

10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:33.216 p h.

leggyorsabb kör: 1:32.608 perc (Verstappen, 39. kör) A vb-pontversenyek állása 1 futam után (még 23 van hátra): versenyzők:

1. Verstappen 25 pont

2. Pérez 18

3. Sainz 15

4. Leclerc 12

5. Russell 10

6. Norris 8

7. Hamilton 6

8. Piastri 4

9. Alonso 2

10. Stroll 1 csapatok:

1. Red Bull 43 pont

2. Ferrari 27

3. Mercedes 16

4. McLaren 12

5. Aston Martin 3

Borítókép: Max Verstappen tarolt Bahreinben (Fotó: AFP/Ali Haider)