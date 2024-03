Verstappen szavaival a riválisok aligha értenek egyet

Amitől a versenytársak féltek, az az idei első futamon beigazolódott. Ugyan sikerült közelebb kerülniük a Red Bullhoz (vagyis inkább Max Verstappenhez, hiszen Sergio Pérezt tavaly is többször legyőzték), de ez leginkább csak az időmérőre vonatkozott, a versenytempó terén az osztrákok messze a legjobbak a mezőnyben. Verstappen úgy nyerte meg szombaton a Formula–1-es Bahreini Nagydíjat, hogy egy körre se engedte át az első helyet más pilótának, és hatalmas előnnyel, több mint huszonkét másodperccel Sergio Pérez előtt ért célba. Ezzel még a háromszoros világbajnok sem számolt.

Nem sokáig láthatták ilyen közelről Verstappen Red Bullját a riválisok (Fotó: MTI/AP/Darko Bandic)

– Ez hihetetlen. A mai nap még jobban alakult, mint amire számítottunk. Minden keveréken jó volt vezetni az autót, rendkívül gyorsak voltunk. Ennél jobban nem kezdhettük volna az évet! – örvendezett Verstappen. – Ezek a napok különlegesek, mert csak ritkán fordul elő, hogy minden tökéletes, egynek érzed magad az autóval.

Pérez elismerte, esélytelen volt Verstappen ellen

A riválisok valószínűleg ezt máshogy látják… Külső szemlélőként legalábbis úgy tűnhetett, hogy az elmúlt két évben domináló Verstappen halmozta a tökéletes hétvégéket. Csapattársáról, Pérezről ez nem mondható el, de most a mexikói pilóta sem okozott csalódást, és az ötödik rajthelyét a dobogó második fokára cserélte.

– Ez volt a maximum, amit ma elérhettünk. Trükkös verseny volt ez a gumik menedzselése szempontjából, ezért sokat tanulhatunk a futamból és ez később a hasznunkra válhat. Nagyszerűen kezdtük az idényt, azt hiszem, hogy ezzel lendületbe került a csapat. A lendületünket meg kell tartani a következő futamokra is – fogalmazott a tapasztalt versenyző.

Az idény előtti teszt és a bahreini szabadedzések alapján a Red Bulltól eltekintve a Ferrari teljesített a legjobban. A harmadik helyen leintett Carlos Sainz csak két és fél másodperccel maradt el Péreztől – igaz, egy pillanatig sem volt rá esélye, hogy levadássza a mexikóit.

– Jó érzés volt ma vezetni. A rajt nem sikerült a legjobban, aztán javult a helyzet.

Két-három autót sikerült megelőznöm, dobogóra álltam, a végén pedig a Red Bull-lal is tartottam a lépést, ez kellemes meglepetés volt. De ezzel nem vagyunk elégedettek, hiszen még nem tartunk ott, ahol szeretnénk. Mindenesetre ez előrelépés az előző idényhez képest, jól kezdtük a szezont

– értékelt Sainz, aki a jövő szombati Szaúdi Nagydíjra is előre tekintett: – Tavaly Dzsiddában a McLaren és a Red Bull is erős volt, de mi is fejlődtünk, úgyhogy remélhetőleg versenyképesek leszünk.

A Verstappen mellől rajtoló Charles Leclerc (Ferrari) csak az első kanyarig tudta tartani a lépést a háromszoros világbajnokkal. A monacói versenyző sorra veszítette el a pozíciókat, és végül negyedikként ért célba. Mint kiderült, fékproblémákkal küzdött a futam során.

– Komoly gondokkal küzdöttem. Az első tíz körben ellehetetlenítették a vezetést, mindig három-négy méterrel korábban fékeztem az optimálisnál, és ez minden körrel rosszabb lett – mondta panaszosan Leclerc. – Előreléptünk az előző idényhez képest, de most nehéz meglátnom a pozitívumokat. Nagyon csalódott vagyok a mai futam miatt.

Borítókép: Max Verstappen a győztesnek járó trófeával a bahreini eredményhirdetésen (Fotó: MTI/EPA/Ali Haider)