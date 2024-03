Sergio Ramos a kedvence, rutinos csapattársa a példaképe – a fiatal magyar reménység további játékpercekre vágyik

Yaakobishvili Antal a magyar labdarúgás egyik legújabb reménysége. A spanyol élvonalban szereplő Girona 19 esztendős védője Budapesten született, ám vezetéknevét grúz édesapjától örökölte. A futballrajongók azt követően ismerhették meg szélesebb körben, hogy tavaly novemberben debütált a magyar U21-es válogatottban, 2024 januárjában pedig a La Ligában is bemutatkozhatott. Yaakobishvili Antal ezenkívül két Spanyol Kupa-mérkőzésen is bizonyíthatott a spanyol ligában 29 forduló után meglepetésre harmadik, így BL-főtáblát érő helyen álló Girona színeiben. Klubja februárban 2028-ig érvényes szerződést kötött vele , a sajtóhírek pedig egyenesen arról szóltak, hogy hamarosan akár is számításba veheti őt a nemzeti csapat keretében.

Yaakobishvili Antal (balról a negyedik) jelenleg a magyar U21-es válogatott tagja. Fotó: Szigetváry Zsolt



Nem lesz könnyű a folytatás

Az ifjú tehetség mindezek ellenére márciusban az U21-es válogatottba kapott meghívót, az immáron Szélesi Zoltán szövetségi edző által felkészített gárda első, Moldova elleni felkészülési meccsén 81 percet játszott múlt csütörtökön. A korosztályos együttes kedden, Kazahsztán vendégeként kezd az Európa-bajnokság selejtezőjében.

– Új stáb, új szövetségi edző dolgozik az U21-es válogatott élén, ezért is nagyon jó, hogy eredményesen kezdtünk. Megvoltak a helyzeteink, szerezhettünk volna több gólt is, de nem lehetünk elégedetlenek, hiszen az ellenfél nem talált a kapunkba – utalt a Moldova elleni múlt heti 2-0-s sikerre a lapunknak nyilatkozó Yaakobishvili Antal. – Kedden Kazahsztánban nehezebb dolgunk lesz. Hosszú út van mögöttünk, ami megterhelő, időeltolódás is van. Nem lesz könnyű feladat, de megpróbálunk mindent úgy csinálni, ahogy Moldova ellen. Szerintem a keret megszokta már, hogy Szélesi Zoltán az új szövetségi edző. Igyekszünk mindent úgy csinálni, ahogy azt Zoli bá kérte tőlünk.

U21-es válogatottunk Kerezsi és Jurek góljával 2⃣➖0⃣ győzelmet aratott Moldova ellen a két csapat felkészülési mérkőzésén. 🇭🇺🇲🇩⚽️⚽️#U21 #magyarok #HUNMOL pic.twitter.com/6XV7o3Q3qY — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 21, 2024

A kedvence is a pályán volt, amikor debütált az élvonalban

Az idősebb Yaakobishvili – akinek testvére, a 18 éves Áron szintén Spanyolországban játszik, az FC Barcelona utánpótláscsapatának kapusaként többször is szerepelt már a katalán klub nagycsapatának meccskeretében – válogatott kötelezettsége miatt csupán egy villámlátogatás erejéig tért vissza Budapestre.

– A családommal sajnos nem sokat tudtam találkozni ezekben a napokban, de persze jó érzés volt visszajönni Magyarországra. A sajtóhírekkel szinte egyáltalán nem foglalkozom, teljesen kizárom az életemből a rólam szóló cikkeket, ám tapasztalom az érdeklődést, például egyre többen szeretnének tőlem mezt kérni. A családnak szoktam hozni, esetleg néhány régi barátnak, ismerősnek – mondta a Magyar Nemzetnek Yaakobishvili Antal, akit a Girona egyik közösségi oldala el is nevezett Budapest császárának a bemutatkozó meccsei után. – Jó érzés volt ezt hallani, de bevallom, kicsit örülök neki, hogy ez a téma lecsengett már. Mindenki azt mond, amit akar, de nekem jelenleg nem a pályán kívüli történésekkel kell foglalkoznom.

Céltudatos és magabiztos szavak ezek egy éppen nagykorú játékostól, akinek az év első felében több álma is megvalósult azáltal, hogy pályára léphetett a spanyol bajnokságban. A nagy pillanat a január 21-én lejátszott, 5-1-es hazai sikerrel végződött Girona–Sevilla 30. percében jött el, amikor csereként lépett pályára.

– Kiskorom óta az volt a célom, hogy bemutatkozhassak a spanyol élvonalban, nem gondoltam, volna, hogy ez a nap ilyen hamar el is fog jönni. Ezért dolgoztam mindig, az pedig csak különlegesebbé tette a bemutatkozást, hogy kedvenc labdarúgóm, Sergio Ramos is pályán volt – árulta el a fiatal hátvéd.

A nagy pillanat: Yaakobishvili Antal csereként beállva mutatkozott be a spanyol ligában. Fotó: Siu Wu

Még egy-két meccs a tavaszi vágya

A várakozásokat felülmúlóan szereplő Girona felnőttcsapatában bemutatkozni és megragadni persze két külön dolog, tudja ezt ő is.

– Minden edzésen igyekszem száz százalékot nyújtani, hogy amikor eljön a lehetőség, ki tudjam használni. Azt tapasztalom, hogy a bemutatkozásom óta a csapattársak is megismertek, érzem, hogy jobban bíznak bennem. Nagyon sokat segítenek, mindenben támogatnak. Úgy tekintenek rám, mint az első keret játékosára – mesélte Yaakobishvili, aki érdeklődésünkre elárulta: rutinos csapattársa, a 34 éves korábbi Ajax-, Manchester United- és Bayern München-játékos holland hátvéd, Daley Blind a példaképe. A tavaszi idény hátralévő felének céljairól is beszélt. – Örülnék, ha még néhány meccsre be tudnék állni, szívesen szerepelnék egyszer kezdőként is, de azt is látni kell, hogy a nagycsapat keretében most mindenki egészséges, így nagyon nehéz lesz odaverekedni magam. A rövid távú célom az a szezon hátralévő részére, hogy legyen még egy-két meccs, ahol néhány percet kapok.

Pár percnél valószínűleg többet láthatjuk a pályán Yaakobishvili Antalt kedden, Kazahsztánban a magyar idő szerint 15.00-kor kezdődő kazah–magyar U21-es Eb-selejtezőn (tv: M4 Sport).

