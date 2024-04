Tizenegyesekkel döntöttek a gigászok az elődöntőről a BL-ben

A folytatásban már két nagyon fáradt csapat harcolt egymással, nem is született gól, következtek a tizenegyesek. A City kezdett, Alvárez belőtte, a madridi Modric lövését viszont kivédte. A második körben Silva flegmán Lunin kezébe lőtte a labdát, Bellingham viszont nem hibázott, 1-1 volt az állás. A harmadikban Kovacic lövését is védte Lunin, Lucas Vaquez a hálóba talált, a negyedikben Foden magabiztosan bombázott a kapuba, ahogyan Nacho is. Az ötödikben Ederson, a kapus betalált, és mert Rüdiger is ezt tette, a Real Madrid nyerte a párbajt 4-3-ra, amivel kiejtette a címvédőt, és elődöntőbe jutott!

A Bayern menti az idényét

A nap másik negyeddöntőjén a Bayern München az idénye megmentéséért lépett pályára, miután az Arsenal elleni párharc odavágóján 2-2-t játszott Londonban. A bajorok kezéből tizenegy év után kicsavarták a bajnoknak járó trófeát, a Leverkusen előnye már behozhatatlan a Bundesligában, így ők a BL megnyerésével vigasztalhatnák a szurkolóikat – az Arsenalnak még van esélye a Premier League élén végezni. Ennek megfelelően a német csapat kezdeményezett többet, ám az angol jól védekezett, és bár olykor veszélyesen kontrázott is, a szünetig egyik fél sem jutott közelebb a céljához.

Kimmich (balra) ünnepli az elődöntőt jelentő gólt Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

Ezután az Arsenal is igényt tartott a labda birtoklására, de ettől nem lett izgalmasabb a mérkőzés. A 63. percben viszont megvillant a hazai csapat, egy jobbról érkező beadást Raya kapus a másik oldalra paskolt, Guerreiro balról középre emelte a labdát, a nagy lendülettel érkező Kimmich pedig 8 méterről a hálóba fejelte – 1-0. Az angolok próbálkoztak, de nem tudták kézbe venni az irányítást, inkább a hazai támadások rejtettek magukban több veszélyt. Nem is változott az eredmény, a Bayern München 1-0-ra nyert, és 3-2-es összesítéssel elődöntős.