Lőw Zsolt irányításával sikerült az a Bayernnek, ami Tuchellel régóta nem

A Bayern München minden sorozatot figyelembe véve közel egy hónapja volt nyeretlen, kedden 2-2-es döntetlent ért el az Arsenal otthonában a Bajnokok Ligájában, a bajnokságban az elmúlt két mérkőzésén kikapott. Ha a bajorok folytatták volna a Bundesligában rossz sorozatukat, azzal a bajnoki címhez segítették volna a Bayer Leverkusent, de most megoldották a feladatot.

Lőw Zsolt állt ezúttal az oldalvonal mellett a Bayern Münchennél Fotó: EPA/ANNA SZILAGYI

Méghozzá Lőw Zsolt vezetésével, ugyanis Thomas Tuchel vezetőedző a Heidenheim elleni megkapta idénybeli negyedik sárga lapját, emiatt eltiltást kapott, és a magyar másodedző vette át a helyét a Köln elleni mérkőzésre. Hiába játszott nagy fölényben a címvédő az első félidőben, Raphael Guerreiro csak a 65. percben szerezte meg a vezetést, majd a 93. percben állította be a 2-0-s végeredményt.

A Bayern március közepe óta először nyer, viszont Leverkusenben nem kell sokat bánkódniuk a Bayern győzelme miatt. Ha Xabi Alonso csapata vasárnap otthon legyőzi a Werder Brement, akkor átveszi a trónt, ami az elmúlt tizenegy évben a münchenieket illette meg.

Gulácsiék sima győzelme

A Borussia Dortmund szombaton negyven percet emberhátrányban játszva is megőrizte előnyét, 2-1-re nyert a Borussia Mönchengladbach otthonában, így továbbra is tapad a tabellán negyedik RB Leipzigre, amely Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a soraiban 3-0-ra múlta felül a Wolfsburgot. A Dortmundnak is a Lipcsének egyaránt 56 pontja van, de utóbbi gólkülönbsége tizeneggyel jobb, ennek köszönhetően negyedik.

A még magyar futballistákat alkalmazó csapatok közül az Union Berlin pénteken 2-0-ra veszített az Augsburg vendégeként. végig a pályán volt. és csapata, a Freiburg vasárnap a Darmstadthoz látogat.

Bundesliga, 29. forduló péntek:

Augsburg–Union Berlin 2-0 (0-0) szombat:

Bayern München–1. FC Köln 2-0 (0-0)

RB Leipzig–VfL Wolfsburg 3-0 (1-0)

FSV Mainz 05–Hoffenheim 4-1 (0-1)

Borussia Mönchengladbach–Borussia Dortmund 1-2 (1-2)

VfL Bochum–Heidenheim 1-1 (0-0)

VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt 18.30 (tv: Aréna 4) vasárnap:

Darmstadt 98–SC Freiburg 15.30

Bayer Leverkusen–Werder Bremen 17.30 (tv: Aréna 4)

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.