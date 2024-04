Egy tizenhat éves magyartól most a szlovákok sztárja is tarthat

– Világviszonylatban is példa nélküli, hogy valaki ilyen kevés szakmai tapasztalattal egyből ilyen eredményeket érjen el hasonlóan erős bajnokságban – nyilatkozta Bucsi tavalyi debütálásáról Michelisz Norbert, aki azt is állította, hogy ha az anyagi feltételek rendelkezésre állnak a M1RA pilótájának a versenyeztetéséhez, akkor az övénél is sikeresebb karriert futhat be.