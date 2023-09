Michelisz Norbert szerint egy tizenhat éves magyar túl fogja szárnyalni őt

Bucsi Attila tavaly még a Swift Cup Europe-ban indult, mert még túl fiatal volt ahhoz, hogy megkapja a nemzetközi versenyzési engedélyt, aminek tizenhat év a minimum-korhatára. Ebben a bajnokságban mindent megnyert, 2022-ben az idény összes futamán őt intették le az első helyen, ami bárhol, bármilyen sorozatban ritka bravúr. A TCR-kategória azonban más dimenzió, az Eastern Europe-ban használt versenyautók ugyanolyan technikai paramétereknek felelnek meg, mint azok, amiket a túraautós piramis csúcsán álló TCR World Tourban jelenleg éllovas Michelisz Norbert és ellenfelei vezetnek.

Michelisz Norbert szerint Bucsi Attila berúgta az ajtót a TCR-kategóriában. Fotó: TCR Eastern Europe

A tizenhatodik születésnapját augusztusban ünneplő Bucsi lényegében az első adandó alkalommal bemutatkozott a TCR világában, méghozzá a kelet-európai bajnokság szezonzáró fordulójában Brnóban. A M1RA már tizenkét éves kora óta foglalkozik Bucsival, aki évről évre egyre jobb eredményeket ért el, s immáron a legjelentősebb kategóriában is megmutatta a tehetségét. Már a szabadedzésen ő volt a leggyorsabb, aztán az időmérőn sem tudták legyőzni. Bucsi szoros csatában, nyolc századdal előzte meg az Eastern Europe idei bajnokát, a szlovák Maťo Homolát.

– Tudtuk, hogy Attila gyors, és nemcsak azért, mert nagyszerű versenyző, hanem azért is, mert a csapata tapasztalt. Gratulálok neki! – nyilatkozta az időmérő után a rutinos Homola, aki Michelisz ellenfele is volt korábban a túraautózás csúcsbajnokságában, és Európa-szerte ismert, sokat bizonyított pilóta.

A tapasztalt Homola az első futam rajtjánál megelőzte a pole pozícióból induló Bucsit, aki az első kanyarok adok-kapokjában ideiglenesen a negyedik helyig visszacsúszott. Innen aztán visszajött, a tempója kiemelkedő volt, és szép előzéseket bemutatva visszaszerezte az első helyet, amit meg is tartott a leintésig.

Bucsi Attila a dobogó tetején. Fotó: TCR Eastern Europe

– Éreztem, hogy sokkal jobb volt a tempóm, főleg a futam második felében, mint Homoláé, úgyhogy nem akartam elkapkodni a dolgot, be akartam osztani az erőmet, és hittem, hogy minden rendben lesz. Kívülről körbeautóztam egy kanyarban, és onnantól próbáltam minél pontosabban menni, jól menedzselni a gumikat – árulta el az első győzelméről Bucsi Attila, akinek a versenyzői sisakját Max Verstappen, Charles Leclerc és szinte a teljes Formula–1-es mezőny aláírta korábban.

A második versenyen a fordított rajtrács miatt csak a kilencedik helyről indult a M1RA fiatal versenyzője, ám itt is javítani tudott, végül hatodikként intették le. – Az egész hétvégéről csak annyit mondanék, hogy szürreális volt, nem gondoltam volna, hogy ilyen eredményes lesz – fogalmazott Bucsi, aki a brnói forduló legeredményesebb versenyzője volt az Eastern Europe-ban, összességében ő gyűjtötte a legtöbb pontot a hétvégén.

Michelisz: Amit Bucsi Attila elért, az világszinten is egyedülálló

– Amit mi eddig is tudtunk, az most látványossá vált – jelentette ki Michelisz Norbert, aki mentorként segíti Bucsi Attila karrierjét. – Tartom magam ahhoz, hogy ha az Attila versenyeztetéséhez szükséges anyagi források rendelkezésre állnak, akkor ő sikeresebb karriert futhat be, mint amilyen az enyém. Világviszonylatban is példa nélküli, hogy valaki ilyen kevés szakmai tapasztalattal egyből ilyen eredményeket érjen el hasonlóan erős bajnokságban.

Michelisz a magyar autósport történetének első világkupa-bajnoka, 2019-ben hódította el a WTCR bajnoki címét. Jelenleg pedig a sorozat utódbajnokságának számító TCR World Tourban áll az első helyen túl a szezon felén. Szerinte tehát Bucsi ennél is sikeresebb lehet.

– Attila még mindig csak tizenhat éves, a következő fontos lépés egy teljes szezonos indulás lenne valamelyik Európában elérhető TCR-bajnokságban – tekintett előre Michelisz.

Borítókép: Bucsi Attila időmérős és futamgyőzelemmel debütált. Michelisz szerint ez világszinten is egyedülálló (Fotó: TCR Eastern Europe)