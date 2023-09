Verstappen, Leclerc és szinte a teljes F1-mezőny bátorította a magyar tehetséget

Van egy 16 éves magyar fiú, akinek a versenyzői sisakját többek közt Max Verstappen, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Lando Norris, Sergio Pérez és Nico Hülkenberg is aláírta. Mi több, öt versenyző kivételével a Formula–1 teljes idei mezőnye megállt neki a Hungaroringen az idei Magyar Nagydíjon, és néhány bátorító szóval is ellátták. Ő Bucsi Attila, aki ezen a hétvégén pályafutása eddigi legnagyobb kihívása előtt áll.

Bucsi Attila Verstappen után éppen Charles Leclerc aláírását gyűjti be. Forrás: Facebook

– Tavaly is voltam kint az F1-en, és a paddockban épp nálam volt a sisakom, amikor véletlenül összefutottunk Max Verstapennel – mesélte el lapunknak a nagy találkozások történetét Bucsi Attila. – Akkor nem készültem arra, hogy aláírást kérek, nem is volt nálam filctoll, de gyorsan szereztünk egyet valakitől, és spontán aláírattam vele a sisakom. Idén már tudatosan készültem erre, három filctollat is vittem magammal, és öt versenyző kivételével mindenkivel sikerült aláíratnom a sisakomat. Jó fejek voltak, megálltak, néhány szót is váltottunk, és amikor megtudták, hogy én is autóversenyző vagyok, biztattak. Lewis Hamilton volt az egyetlen, aki valamiért nem akart aláírni egy sisakot, négy pilótába, köztük Fernando Alonsóba pedig egyszerűen nem botlottam bele.

Autósportos berkekben Bucsi Attila neve már évek óta ismert, a szakemberek hatalmas tehetségnek tartják, Michelisz Norbert azt mondta róla, hogy a képességei alapján az ő sikereit is túlszárnyalhatja.

Pedig Michelisz a magyar autósport történetében a legnagyobb sikert vitte véghez 2019-ben azzal, hogy a túraautó-világkupa bajnoka lett, és idén jó úton jár az ismétlés felé, hiszen túl az idény felén a bajnokság első helyén áll. Bucsi Attila pedig ezen a hétvégén már ugyanabban a kategóriában, TCR-autóval debütál az M1RA-csapat színeben egy Hyundaijal a kelet-európai bajnokságban.

Verstappen szimulátoron kikapott tőle a nyáron

A TCR-kategóriában 16 éves kor alatt nem lehet nemzetközi versenyeken indulni, ez a minimum korhatár. Bucsi gyakorlatilag amint lehet, autóba ül, hiszen augusztus 17-én ünnepelte a tizenhatodik születésnapját, ami zöld lámpát adott neki a TCR-kategóriába való belépéshez. Hogy megérett rá, az a tavalyi hibátlan suzukis év után már nem lehetett kérdés: az idény összes futamát megnyerte a Swift Cup Europe-ban. Ez a bajnokság jó alapot ad, a tanulóévekre kiváló, de egy bizonyos pont után már nem készít fel a nagyobb kihívásokra, ezért Bucsi idén hosszabb kihagyásra kényszerült, amíg betöltötte a tizenhatot, amit az M1RA immáron TCR-autóban vezetett tesztekkel és a háttérben zajló felkészüléssel hidalt át.

Köztudott, hogy Verstappen nagyra tartja a szimulátorozást, és két F1-es hétvége között maga is rendszeresen gyakorol a különböző online bajnokságokban. Bucsi egy nyári verseny időmérőjén két századdal megverte a holland világbajnokot, aki idén is uralja az F1-et.

– Nagy hangsúlyt fektettem a szimulátoros gyakorlásra, az iRacing megfelelő módjában a világ legjobb e-sportolói ellen igyekeztem tűzben tartani magam – árulta el Bucsi. – Rengeteg fedélzeti kamerás felvételt elemeztem a TCR-autók viselkedéséről. Tavaly teszteltem először az autót a Slovakiaringen, legutóbb pedig nyáron a vadonatúj Balaton Park versenypályán. Úgy érzem, hogy ott tartok, ahol lenni szeretnék az első verseny előtt, persze még sok mindent tanulnom, szoknom kell, például a fékrendszer teljesen más ebben az autóban, mint bármiben, amit korábban vezettem.

Még a pedálokat is alig érte el, már vezetett

Érdekesség, hogy Bucsi legelőször 2020-ban egy forgatás kedvéért vezette a Hyundai i30 N TCR-t, amikor még csak 12 éves volt, és a kormányt meg a pedálokat is csak alig érte el. A zsámbéki tanpályán ez biztonságos körülmények között zajlott, tesztnek nem lehetett ugyan nevezni, de az első vezetési élményt mégis már ilyen fiatalon szerezte a mostani versenyautóval.

Bucsi Attila előtt nagy jövő áll. Fotó: M1RA/Szatlo Gabor

– Legjobban az maradt meg bennem, hogy a forgatás előtt el kellett próbálni az indulást, mert egy TCR-autóval nagyon könnyű lefulladni, de aztán elsőre sikerült elindulnom vele – idézte fel Bucsi Attila. – Az is élénken él bennem, hogy mennyire agresszívnak éreztem a kormányművet, nagyon kis kormánymozdulatokra is megindult az autó jobbra-balra. Hatalmas élmény volt olyan fiatalon vezetni, még ha igazán gyorsan akkor nem is mentünk. Még kicsi is voltam, ma már normál ülésállásban is kényelmesen elérek mindent.

A brnói pálya nem lesz ismeretlen Bucsinak, korábban háromszor versenyzett itt korábban, mint mondja, technikás, széles pálya, jól lehet előzni rajta. Bucsi a Swift Cupban pole pozíciót és futamgyőzelmet is ünnepelt Brnóban az M1RA-val, amely a TCR korábbi kelet-európai bajnokcsapata – 2020-ban a szerb Dusan Borkoviccsal a volán mögött az idény összes futamát megnyerve hódította el a sorozat bajnoki címét.

Most mi lehet Bucsi Attila célja?

– Kevés tapasztalatom van az autóval, versenyhelyzetben lényegében semmi, a mezőny nagy része pedig sok futamot teljesített már, szóval konkrét célt nehezen tűzök ki magam elé az eredményekben – reagált Bucsi Attila. – Azt szeretném, hogy ha bennem van mondjuk egy ötödik hely, akkor ne legyek hatodik, tehát ne végezzek annál hátrébb, mint amire képes lehetnék. Próbálok ugyanúgy csinálni mindent, mint korábban a suzukis versenyek előtt, hasonlóan felszabadultan vezetni. Eddig bejött a csőlátás, hogy nem néztem az ellenfeleket, csak a versenyzésre koncentráltam, és szeretném így folytatni.

Egy Hyundai i30N TCR-rel fog versenyezni, Michelisz Norbert ilyen autóval lett bajnok 2019-ben. Forrás: M1RA

Brnóban a TCR kelet-európai bajnoksága már a szezon utolsó versenyhétvégéjét teljesíti, a mezőnyben vannak ismert túraautósok, mint a cseh Petr Fulín és a grúz Davit Kajaia, akik mindketten Európa-bajnokok voltak korábban, az éllovas pedig a szlovák Maťo Homola, aki a Michelisz-féle világkupában is versenyzett. A fiatal kora ellenére Niki Laudára felnéző Bucsi erős mezőnyben mutatkozhat be, de az osztrák legendához hasonlóan ő sem tűnik ijedős típusnak.

Borítókép: Max Verstappen is aláírta Bucsi Attila sisakját a Hungaroringen (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro)