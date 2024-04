A Hertha már tárgyal Dárdai Pál utódjával, a berlini szurkolók kiakadtak

Német sajtóhírek szerint új edzőjelöltet talált a Hertha, amely állítólag már meg is kezdte a tárgyalásokat utódjelöltjével. Az illető a sport.de cikke szerint Kosta Runjaic, akinek a neve idehaza nem mondhat túl sokat, de Németországban sem tartozik a legismertebb szakemberek közé, legutóbb a lengyel Legia Warsawát irányította, ahonnan kedden menesztették, így szabadon elérhető. Annyi magyar vonatkozása is van, hogy korábban a Kaiserslauternnél a Duisburgnál pedig Lázok János is a játékosa volt.

Dárdai Pál ideje hamarosan újra lejárhat a Hertha élén. Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/David Inderlied

A Hertha drukkerei kiakadtak a hír hallatán, az egyik legnagyobb szurkolói csoportban a dühös reakciógombok érkeztek nagy többségben a megosztott cikkre, ami alatt a legtöbb lájkot kapott hozzászólás így szól: „Mik ezek a hírek Pál utódlásáról? Jó edzőnk van. Nem lehetne megkönnyíteni a dolgát?”

Dárdai Pál egy médiabotrány miatt vált kegyvesztetté?

Nem csoda, hogy a berliniek kiállnak Dárdai mellett, aki tavaly tavasszal már harmadszor vállalta el a Hertha irányítását rendkívül nehéz helyzetben, majd a másodosztályba való kiesés után elkezdte újjáépíteni a csapatot, a nyáron több mint húsz játékos jött-ment, és a Bundesliga II egyik legfiatalabb átlagéletkorú keretével vágott neki az idénynek az együttes. Ennek megfelelően hullámoznak az eredmények, de Dárdai azt igen zokon vette, hogy a Kicker újságírója szerint nincs koncepciója a csapatnak.

Ebből alakult ki a sajtótájékoztatós botrány, amikor Dárdai faképnél hagyta az őt kérdező újságírót, és állítólag emiatt döntött úgy a klub, hogy nem hosszabbítja meg a magyar edző idény végén lejáró szerződését.

A botrányra egyébként nagyon jól reagált a Dárdai vezette csapat, amely azóta mindkét meccsét megnyerte, a Paderborn otthonában a hajrában szerzett győztes góllal katartikus 3-2-es sikert aratott, pénteken pedig hazai pályán Dárdai Pál legidősebb fia, Dárdai Palkó két góljának is köszönhetően 4-0-ra kiütötte a Hansa Rostockot.

A Hertha jelenleg a hatodik helyen áll a másodosztályban, hátránya nyolc pont a harmadik helytől, amely esélyt kínálna a Bundesligába való azonnali visszajutásra.