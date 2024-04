Sértegeti és Dárdai Pál fejét követeli a bosszúszomjas német sajtó

„Mint egy hisztis gyerek” – ezzel a címmel jelent meg a német T-online.de hírportál véleménycikke, amelynek tárgya viselkedése. Mint ismert, a Hertha edzője nem volt hajlandó válaszolni a Kicker újságírójának a kérdésére, sőt a sajtótájékoztató helyszínét is elhagyta, amikor az illető másodjára is megszólította. Dárdai azt kifogásolta, hogy az újságíró korábban szerinte lejárató cikket jelentetett meg róla, miszerint a Herthának nincsen koncepciója.

Bizonytalan Dárdai Pál jövője a Hertha élén (Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Andreas Gora)

Az ügy nagy port kavart, Dárdai rengeteg támadást kapott, a Hertha válságértekezletet hívott össze, és elmarasztalta az edzőt a viselkedéséért. Ezek után a berlini csapat a Bundesliga II legutóbbi fordulójában 3-2-re legyőzte a Paderbornt idegenben, majd Dárdai megerősítette, hogy nem bánt meg semmit, ugyanígy tenne ma is, holnap is. Erre reagált a mostani véleménycikk, amely durván beleszállt Dárdaiba.

A szerző szerint a magyar szakember zsarolja az újságírókat, hogy ne írjanak róla rosszat, és ezzel nagy károkat okoz a klubnak. Azt is megjegyzi, hogy a Hertha kerete a legértékesebb a másodosztályban a Hamburgé mellett, mégis csak a hatodik helyen áll a csapat, messze a feljutás. „A nagy szájon kívül kevés van a magyar mögött ebben a szezonban” – szúr oda a szerző Dárdainak.

Ennél keményebb beszólások is vannak a cikkben. „Melegen ajánljuk a klubnak, hogy a következő idényre új edzőt keressen… – írják, majd zárásként: – Senkinek nem kell többé elviselnie Dárdai idegesítő, gyerekes viselkedését. Mert ez mindenki számára kínos.”

Mi a Hertha-szurkolók ítélete Dárdai Pál felett?

Ugyan a német sajtó most bosszútól szomjas, és a jelek szerint Dárdai fejét követeli, a Hertha-szurkolók kitartanak szeretett edzőjük mellett. Több berlini szurkolói csoportban az elmúlt napok legfőbb témája a magyar edző kirohanása volt, és persze vannak ilyen és olyan vélemények is, de a többség továbbra is kedveli Dárdait.

Erről a legjobban egy szavazás árulkodik, amelyet egy herthás szurkolói csoportban lehetett kitölteni, s mintegy ezer szavazat érkezett az alábbi válaszlehetőségekre, az eredmény pedig egyértelmű:

71% Neked sem kell mindent elviselned. Helyes reakció Páltól.

13% Kínos volt Dárdai Pál mutatványa, ami kárt okoz a klubnak.

10% Pál egy legenda és az is marad. De ebben az esetben talán túl messzire ment.

6% Miért adták meg újra a szót az újságírónak az edző elutasítása után?

Dárdai szerződése az idény végéig szól a Hertha vezetőedzőjeként, egyelőre nagy kérdés, hogy a következő szezont is vele kezdi-e meg a klub.