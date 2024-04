Katasztrófa! Klopp a Liverpool válságának gyökeréről beszélt

– Nem vagyok benne száz százalékig biztos, de azt hiszem, az a probléma, ahogy a Manchester United elleni mérkőzéseket kezeltük. Katasztrófával ért fel, ahogy a kupameccset elvesztettük, hiszen nagyon jól játszottunk, mégis kikaptunk. Majd a bajnokságban döntetlent játszottunk ellenük úgy, hogy a meccs java részében megint csak kiválóan futballoztunk. A mai meccsről ugyanezt nem mondhatom el, de a kérdésre válaszolva az elmúlt hetek történéseire keresem a választ. Tehát a United-mérkőzéseken tapasztalt problémáink teljesen mások voltak, mint a maiak. Igen, általánosságban elmondhatjuk, gyakran túl könnyű gólokat kapunk – vágott bele Jürgen Klopp az értékelésbe az 1-0-s vendégggyőzelmet hozott Crystal Palace–Liverpool Premier League-mérkőzés után.

Jürgen Klopp mintha tanácstalan lett volna a Crystal Palace elleni meccs közben. Fotó: AFP

Klopp szerint az Atalanta elleni kudarc, az Európa-liga negyeddöntőjének első meccsén az Anfielden elszenvedett súlyos, 3-0-s vereség egyértelmű jele annak, hogy a Liverpool válságba került.

Klopp kendőzetlen véleménye a Liverpool letámadásáról

– A játékosokkal egyetemben én is vártam a reakciónkra a United elleni bajnoki után, de a reakció sajnos a vereség volt. Ami több volt, mint egy meccs elvesztése, sajnos – bökte ki Klopp, majd szakmailag is elemezte a Crystal Palace elleni vereséget. A Liverpool túl szellősen játszott, s nem működött a letámadás. Klopp tudja, hogy miért nem: – Ha csak nyolcvanszázalékos a letámadás, akkor jobb, ha nem is csinálod, mert annak semmi értelme sincs, hogy mindig félúton vagy.

Klopp szerint a második félidőre megváltozott a meccs képe, akkor már jól futballozott a Liverpool. Hadd beszéljünk haza: részben azért, mert a szünetben beállt aki meglepetésre kimaradt a kezdő tizenegyből.

Megérdemli-e a Liverpool a bajnoki címet?

Kloppnak szegezték a kérdés: a bajnoki címért zajló versenyben mit jelent, hogy a Liverpool a Premier Leaugue legutóbbi kér fordulójában csupán egy pontot szerzett?

A válasz nagyon egyszerű: ha úgy játszunk, mint az első félidőben, miért nyernénk meg a bajnokságot? Ha viszont úgy, mint a másodikban, akkor megnyerhetjük a meccseket.

Egy másik árulkodó kép Kloppról. Pedig az apátia legkevésbé sem jellemzi. Fotó: EPA/Adam Vaughan

Zsinórban négy idegenbeli mérkőzés következik

Klopp maga is tisztában van vele, a folytatás nagyon nehéz lesz, hiszen a Liverpoolra zsinórban négy idegenbeli találkozó vár. Előbb csütörtökön az Európa-ligában az Atalanta elleni visszavágó, majd a Premier League-ben sorrendben a Fulham, az Everton és a West Ham elleni vendégjáték.

– Nem igazán lehet mást mondani. A kritika ezekben a pillanatokban teljesen helyénvaló és teljesen jogos, minden azon múlik, hogyan kezeljük a helyzetet – jegyezte meg Klopp szókimondóan.

„Dom sérülésből jött vissza”

A tréner aztán néhány játékosról név szerint is beszélt, köztük Szoboszlairól, megjegyezve, hogy „Dom sérülésből jött vissza”. Nos, Szoboszlai már a Sheffield elleni meccse után is (amelyen Klopp lecserélte) azt mondta, tudott volna kilencven percet játszani. Ennek kereken tíz napja. A magyar válogatott csapatkapitánya nyilván szeretett volna a Crystal Palace ellen is végig pályán lenni.

Zárásképpen Klopp azon elmélkedett, most aztán fel van adva a lecke személy szerint neki és a csapatnak is. Megismételte, minden azon múlik, az adott helyzetre hogyan reagál a Liverpool.

Csütörtökön először az Atalanta ellen. Szólnak érvek amellett, hogy a Liverpool engedje el az Európa-ligát, és a tartalékcsapattal álljon ki Bergamóban, de Jürgen Kloppot ismerve ez a megoldás az ő fejében fel sem merül.

Íme, a teljes sajtótájékoztató: