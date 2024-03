Szoboszlai kívánsága nem teljesül, a Liverpool őrült meccsen kiesett

Ahhoz képest, hogy a Liverpool az elmúlt években többször is feltörölte a padlót az ősi riválissal, és a Manchester United ebben az idényben is botladozik, miközben a Vörösök a bajnoki címért harcolnak, az MU decemberben már borsot tört a Liverpool orra alá. Jürgen Klopp csapata óriási fölényét és 34 lövését nem tudta gólra váltani, csak 0-0-s döntetlent ért el az Anfielden. Éppen ezért Szoboszlai Dominikék a következő egymás elleni ütközet előtt jól tudták, hogy ezúttal pontosabban kell célozniuk.

A Manchester United játékosai minden alkalommal felálltak a padlóról a Liverpool ellen (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A vasárnapi FA-kupa-negyeddöntőben viszont nagyon más volt a játék képe. Az első félidő nagy részében a United játszott veszélyesebben, és 10. percben Scott McTominay révén a vezetést is megszerezte. A skót középpályás a 35. percben nem járt messze a duplától sem, ám pechjére Caoimhín Kelleher továbbra is remekül helyettesíti Alissont a kapuban. Az egyébként a legerősebb kezdőjét, Szoboszlai Dominikot, Darwin Núnezt és Mohamed Szalahot is bevető Liverpool ezután átvette az irányítást, és a félidő végéig három góllal válaszolt, amiből kettő érvényes is volt.

A lélektani fölény már a vendégeknél volt, és a fordulás után már a pályán is egyre nagyobb fölényben volt Jürgen Klopp csapata. Núnez, Alexis Mac Allister és Szoboszlai is betalálhatott volna, de előbbi két játékos pontatlanul célzott, a magyar középpályás távoli lövését pedig André Onana szögletre ütötte.

A Liverpool kiengedte a kezéből a győzelmet

Semmi sem utalt arra, hogy a Liverpool még bajba kerülhet az Old Traffordon, így Szoboszlai 71 perc után azzal a tudattal vonulhatott le a pályáról, hogy a csapata az FA-kupa elődöntőjében folytatja. A Manchester United azonban a semmiből egyenlített a 87. percben, Antony gólja után ráadásul vérszemet is kapott a házigazda. „meccslabdája” kimaradt, következett a kétszer tizenöt perces ráadás.

A folytatásban az MU futballistái több helyzetet is elpuskáztak, ami megbosszulta magát. Ugyanis ahogyan korábban a United, a Liverpool is a semmiből talált be. Harvey Elliott távoli lövésébe beleért emiatt Onana tehetetlen volt.

A meccs előrehaladtával Klopp játékosain egyre inkább meglátszott a fáradtság, egyre több hiba csúszott a gépezetbe. Núnez egy labdaeladása nagyon sokba került, mert Rashford a sokadik ziccerét már nem hagyta ki, a 112. percben kiegyenlített.

Tizenegyespárbajra végül nem került sor, mert egy liverpooli szöglet után Alejandro Garnacho meglódult a labdával, az ellenfél tizenhatosához érve Amad Diallóhoz passzolt, aki aztán az elődöntőbe lőtte a Unitedet. Más kérdés, hogy a szélső kihagyja azt a mecset, mert a gólöröme után begyűjtötte a második sárga lapját.

A Liverpool tehát a negyeddöntőben esett ki az FA-kupából, négy trófeáról szőtt álmai már nem valósulhatnak meg. A Ligakupa megnyerése után azonban még kettőt szerezhetnek a Vörösök, a Premier League-ben és az Európa-ligában is versenyben vannak az aranyért.

FA-kupa, negyeddöntő:

Manchester United–Liverpool 4-3 (1-2) – hosszabbítás után

gólszerzők: McTominay (10.), Antony (87.), Rashford (112.), Diallo (120+1.), ill. Mac Allister (44.), Szalah (45+2.), Elliott (105.)

kiállítva: Diallo (120+2., Manchester United) További eredmények:

Wolverhampton Wanderers–Coventry City (II.) 2-3

Manchester City–Newcastle United 2-0

Chelsea–Leicester City (II.) 4-2 Az elődöntő párosítása:

Coventry City–Manchester United

Manchester City–Chelsea

Borítókép: Antony (balra) és Amad Diallo (Fotó: AFP/Paul Ellis)