Az óriási magyar győzelem legcsodásabb pillanatai + videó

Továbbra is igaz az előzetes várakozás, hogy a vasárnapi, Japán elleni mérkőzésen dől el, hogy a magyar női kézilabda-válogatott részt vehet-e az idei, párizsi olimpián, a kiindulóhelyzet azonban egészen más, mint amit a papírforma sugallt. Azt ugyanis a magyar csapat borította pénteki, Svédország elleni győzelmével, így Japán ellen a négygólos vereség is beleférne Golovin Vlagyimir együttesének. A cél persze nem ez lesz Kuczora Csenge, Klujber Katrin, Böde-Bíró Blanka és a többiek svédek elleni parádéja után.

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: Csudai Sándor)

– Köszönjük a hangulatot a közönségnek, ezen a pályán nem lehetett veszíteni. A meccs előtt mondtam, hogy győztesnek születtünk, győztesként is hagytuk el a pályát. Óriásit küzdöttünk, nagyon örülök, hogy amit megbeszéltünk taktikailag, azt be is tartottuk. Voltak szakaszok mindkét félidőben, amikor kicsit elfáradtunk, de mindig volt valahogy még plusz. Böde-Bíró Blanka szenzációsan védett, amikor a védekezés nem működött.

Ez a szív győzelme, de a győzelemhez még eszünk is volt

– idézte az Origó Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányt, aki leszögezte: a csapat mindent megtesz, hogy a torna utolsó, Japán elleni meccsén is nyerjen, azaz szó sem lehet számolgatásról.

Kézilabda: megvan két kijutó az olimpiai selejtezőtornáról

A svédek a vereség ellenére sincsenek rossz helyzetben, az olimpiai kvótához mindössze nyerniük kell vasárnap a britek ellen, ez semmiféle gondot nem okozhat a skandinávoknak.

A magyar válogatott is jó helyzetben van, a Japán elleni sorsdöntő meccsen a győzelem vagy a döntetlen biztos csoportelsőséget ér, az olimpiai kvóta pedig még négygólos vereség esetén is meglenne.

Míg Debrecenben még valószínűtlen eredmények megakadályozhatják a svéd, magyar kettős kijutását, a spanyolországi selejtezőtornán már matematikailag is eldőlt minden kérdés: két forduló után Hollandia és Spanyolország két győzelemmel kvótát szerzett, a két vereséggel álló argentinok és csehek lemaradnak az olimpiáról.

Klujber, Kuczora, Böde-Bíró szenzációs pillanatai

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) sem tudott betelni a magyar sikerrel, a győzelem három vezéralakjától emeltek ki szemre is tetszetős momentumokat a svédek elleni meccsről.