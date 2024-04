Kuczora: Életem meccse volt! Bíró Blanka: 17-17-nél kicsit megijedtem

– Megcsináltuk! Hatalmas bravúr volt, amit csapatként nyújtottunk. Fantasztikusan segítettük egymást, és persze a szurkolók is hatalmas támogatást adtak. Felkészültünk a svédekből, a kemény védekezés volt a kulcs, és persze Blani (Böde-Bíró Blanka) is szenzációsan védett. Nagyon boldogok vagyunk, de van még egy fontos meccs, Japán ellen is nyerni akarunk – a csapat egyik legjobbja, a hétgólos Klujber Katrin így értékelte a Svédország feletti 28-25-ös győzelmet.

Kuczora Csengét választották a meccs emberének. Fotó: Csudai Sándor

Klujber a csapat egyik legjobbja volt, de ezúttal tényleg csak az egyik, Kuczora Csenge eggyel nála is több gólt dobott, megérdemelten választották a meccs legjobbjának.

Kuczora maga sem tudja, mi történt vele

Kuczora a klubcsapatában, a Vácban hétről hétre ontja a gólokat, de a válogatottban, pláne tétmeccsen eddig adós volt a kiemelkedő teljesítménnyel. Élete meccsét játszotta a svédek ellen, ezt ő maga is így gondolja.

– Igen, így van, legfeljebb azt mondanám, hogy a top kettőben van benne, még a Svájc elleni meccsemet vehetném talán ide, amikor tíz gólt dobtam – mondta az érdeklődésünkre Kuczora. Nem akarunk vitatkozni, de az Európa-kupa jelentősége természetesen nem mérhető az olimpiai selejtezőéhez.

Hogy miért éppen most jött ki belőle ez a játék?

– Nem tudom. Át kell gondolni, miket csináltam, hogy majd máskor is így csináljam – felelte Kuczora, majd hozzátette: – Nagybetűs csapatként játszottunk, ez a lényeg. Hittünk benne, hogy a svédek ezúttal sebezhetők. Ez a siker akkor ér valamit, ha Japánt is legyőzzük.

Böde-Bíró Blanka: 17-17-nél kicsit megijedtem

– Nagybetűs csapatként játszottunk, plusz a közönség is támogatott minket, ezért nyertünk – ezt már Böde-Bíró Blanka mondta. – Az első félidőben alig kellett védenem, annyira jó volt a védekezésünk. 17-17-nél kicsit megijedtem, de túllendültünk azon is. Japán ellen is nyerni szeretnénk, nem akarunk számolgatni.

Így legyen. A tényszerűség kedvéért rögzítsük, akár a négygólos vereség is olimpiai részvételt érne Japán ellen.