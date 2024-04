Világbajnok úszónk kígyóként, óriási idővel üzent a riválisoknak Amerikában

három nap alatt három egyéni csúcsot úszott a Pro Swim Seriesben San Antonióban, ahol a 100 gyors és a 100 pillangó után 100 háton is remekelt. Az előbbi két szám megnyerése után 100 háton nagy fölénnyel szerezte meg az aranyérmet, és ami még ennél is a fontosabb: az 53,08 másodperces idejével új országos csúcsot állított fel. Éppenséggel a saját, tavalyi fukuokai vb-n úszott rekordját döntötte meg három századdal.

Kós Hubert háton megjavította a saját országos csúcsát San Antonióban. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Jó ez a sprinterélet – értékelt Kós Hubert. – Azért nem rossz, hogy háromból három egyéni csúcsot sikerült elérnem, most még Bob Bowman is mosolygott. Igaz, aztán felsorolt úgy tizenöt hibát, amit a száz hát alatt elkövettem... Hát az tény, nyitott medencében nem egyszerű háton úszni, most úgy sikerült javítanom végre a vb-döntős időmön, hogy úgy tekeregtem, mint egy kígyó.

Kós Hubert a párizsi olimpiáig már nem áll rajthoz, a héten zajló országos bajnokságra nem jött haza, és a jelek szerint belgrádi Európa-bajnokságot is kihagyja, mindent az ötkarikás játékokra tesz fel idén.

– A versenyek miatt volt nyolc-kilenc hét könnyítés, most végre visszatérünk a kemény munkához, Párizsig már csak edzések lesznek, alig várom, hogy végre belekezdjünk – vetítette előre Kós.

Holtverseny Dressellel, jobb idő Milákénál

Kós 100 pillangón az olimpiai bajnoki címvédő és világcsúcstartó Caeleb Dressellel holtversenyben lett győztes San Antonióban korábban , az idejük pedig jobb volt, mint amivel a számban 2022-ben világbajnok nagy visszatérőként győzött a mostani ob-n. Az Egyesült Államokban készülő húszéves klasszis tehát kiváló formának örvend, főleg, hogy a fő száma a 200 hát, amiben világbajnok lett a tavalyi fukuokai viadalon.

Kós számára most a záróvizsgák következnek az Arizona Egyetemen, majd Bob Bowman irányításával a coloradói olimpiai edzőközpontban folytatják a felkészülést a párizsi olimpiára.