Kubatov Gábor a Fradi bajnoki címe után az Újpest erősödésére figyelmeztetett

Örömmámorban úszik a Groupama Aréna, a szurkolók ellepték a pályát, miután a Fradi Kisvárda elleni 0-0-s döntetlenje azt jelentette, hogy a csapat már biztosan bajnok, köszönhetően a második Paks kiütéses vereségének Felcsúton.

Kubatov Gábor szerint Dejan Sztankovics volt a Fradi bajnoki címének egyik főhőse. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Fradi zsinórban hatodszor szerezte meg a bajnoki címet, és jelen pillanatban nem látni, hogy mikor érhet véget az egyeduralma az NB I-ben. Most is tizenöt pont a csapat előnye az élen, és nemcsak arról van szó, hogy a Ferencváros erős, hanem arról is, hogy nincs igazi kihívója. Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint azonban hamarosan változhat a helyzet, az ősi rivális Újpest fellendülését vetítette előre.

– Mindig azon jár az eszem, hogy valakinek több van egy huzamban, az Újpestnek eggyel több, az MTK-nak is több – kezdte Kubatov azzal az M4 Sport kamerája előtt, hogy a zsinórban megszerzett hat bajnoki címnél volt már hosszabb sorozat is az NB I történetében. – Ilyenkor az új célokat nézem mindig, most is ez a helyzet. Nehéz szezonunk volt, nemzetközi meccseken is komoly ellenfelekkel találkoztunk, elfáradtunk benne, egy kiégettség is volt. Fölkészülnek belőlünk az ellenfelek, egyre jobb a bajnokság. Senkit ne tévesszen meg a nagy pontelőny, jövőre komoly csapatok jönnek, jön az Újpest is, ahol tulajdonosváltás volt, és komolyak a célok, ahogy látom.

Sztankovics már tudja, mi az a Fradi-család

Az Újpest jelenleg a tizedik helyen áll, az idény nagy részében még a kiesés szele is fenyegette. Ám miután a Mol lett a többségi tulajdonosa, sokan arra számítanak, hogy a lila-fehérek újra az élmezőnybe jutnak.

A Fradi számára nem indult könnyen az idény, hiszen Sztanyiszlav vezetőedzőt még az első NB I-es forduló előtt menesztették a feröeri Klaksív elleni BL-selejtezős kudarc miatt, majd átmenetileg Máté Csaba irányított, mígnem megérkezett Dejan Sztankovics a kispadra.

– Ő nem hagyja, hogy félgázon menjünk, mindig ezer lángon ég, húzza magával a csapatot is – dicsérte Kubatov a szerb vezetőedzőt. – Látja, hogy mi itt egy család vagyunk. A fia beteg volt, hazament hozzá, és mondtam, hogy nem kell sietnie vissza, a családi békéje legyen rendben.